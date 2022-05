Honor kondigt 70- en 70 Pro-smartphones aan in China

Smartphonemaker Honor heeft zijn Honor 70, 70 Pro en 70 Pro+ aangekondigd in China. De Pro en Pro+ zijn gelijk in camera's en scherm, maar verschillen vooral in keuze van de soc en de prijs. De Honor 70 is een goedkoper model.

Honor 70

Alle drie de telefoons hebben hetzelfde ontwerp en een primaire camera met een nieuwe sensor, de Sony IMX800. Dat is een 54-megapixelcamera met pixels van 1 micron groot. Het optisch formaat van de sensor is 1/1,49", goed voor een oppervlakte van rond de 54 vierkante millimeter. De camera met ultragroothoeklens heeft een 50-megapixelsensor. De Pro en Pro+ hebben een camera met telelens; de Honor 70 heeft die niet.

Er zit ook verschil in de frontcamera's. Die van de Honor 70 heeft een 32-megapixelsensor, bij de Pro en Pro+ gaat het om een 50-megapixelcamera met ultragroothoeklens met een beeldhoek van 100 graden. Honor heeft daar een vlog-functie voor gemaakt die werkt als de 'Center Stage'-functie op iPads. De software zoomt in en houdt de persoon en eventueel een object binnen beeld bij beweging.

De Pro en Pro+ zijn de grotere telefoons met een 6,78"-oledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een oppervlakte van rond de 111 vierkante centimeter. De Honor 70 heeft een iets kleiner scherm met een iets lagere resolutie.

De Honor 70 heeft een Snapdragon 778G-soc van Qualcomm; bij de Pro en Pro+ gaat het om socs van MediaTek. Honor was lang onderdeel van Huawei, maar is sinds 2020 in handen van een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen.