Huawei kondigt Mate 50-smartphones aan met ondersteuning voor satelliet-sms'jes

Huawei heeft de Mate 50-serie smartphones aangekondigd. Het merk komt met een reguliere Mate 50, een Pro-versie en een RS Porsche Design-variant. De toestellen krijgen ondersteuning voor het versturen van sms-berichten via Beidou-satellieten.

De Mate 50-telefoons kunnen 'korte berichten' versturen via het Beidou-satellietnetwerk, waarmee het de eerste smartphones zijn die op die manier kunnen communiceren met satellieten. Onder meer Apple, Google en Starlink werken aan dergelijke satellietcommunicaties. Het Beidou-satellietnetwerk is wereldwijd actief.

Satelliettelefonie wordt op dit moment niet per se gezien als vervanger voor 4G en 5G, maar als alternatief voor als dergelijke verbindingen niet mogelijk zijn. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld alsnog noodhulp inschakelen als ze in afgelegen gebieden zijn. Een analist zegt tegen Nikkei Asia dat vooralsnog alleen Chinese chipontwikkelaars chips mogen maken die met het Beidou-netwerk kunnen verbinden. Hoeveel de satellietcommunicatie kost, is niet duidelijk.

De Mate 50-telefoons krijgen Qualcomms Snapdragon 8+ Gen 1-soc, minimaal 8GB geheugen en tenminste 256GB opslag. Ondersteuning voor 5G-netwerken is er niet, vanwege de sancties van de VS. De reguliere Mate 50 krijgt een 6,7"-oledscherm met een resolutie van 2700x1224 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Achter het scherm zit een vingerafdrukscanner, bovenin zit een cameragat met een 13-megapixelsensor.

Aan de achterzijde zitten drie camera's. De hoofdcamera heeft volgens Gizmochina Sony's IMX766-50-megapixelsensor. Deze heeft een variabel diafragma die ook door de gebruiker kan worden ingesteld, van f/1,4 tot f/4. Daarnaast is er een 13-megapixel-IMX668-sensor met ultragroothoeklens en een 12-megapixeltelecamera. Deze kan tot vijf keer optisch inzoomen en ondersteunt optische beeldstabilisatie. De accu is 4460mAh groot en ondersteunt tot 66W bedraad laden. Draadloos laden gaat met maximaal 50W.

De Mate 50 Pro en RS Porsche Design hebben een iets groter 6,74"-oledscherm met een resolutie van 2612x1212 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. De Pro-versie heeft net zoveel geheugen als de reguliere Mate 50, maar kan met twee keer zoveel opslag worden uitgerust. De Porsche Design heeft altijd 512GB UFS 3.1-opslag en 12GB Lpddr5-geheugen. De accu's zijn met 4700mAh ook iets groter dan de reguliere Mate 50.

De Pro en RS Porsche Design hebben dezelfde hoofd- en groothoeklenscamera's, maar hebben niet de telelenssensor van de Mate 50. In plaats daarvan heeft de Pro een 64-megapixelsensor en heeft de RS Porsche Design een 48-megapixelmacrocamera.

De Mate 50-telefoons zijn vanaf later deze maand in China te koop. De Mate 50 is te koop vanaf omgerekend en met btw 875 euro, de Pro kost minstens 1190 euro euro en de RS Porsche Design kost minstens 1225 euro. Of de telefoons naar Europa komen, is niet bekend. De smartphones draaien Android, maar krijgen geen ondersteuning voor Google-diensten.

Links de Huawei Mate 50, midden de Mate 50 Pro, rechts de Mate 50 RS Porsche Design