Gerucht: Apple werkt aan satellieten voor dataverbindingen naar producten

Apple heeft naar verluidt een geheim team dat werkt aan satellieten en gerelateerde draadloze technologieën. Dat melden bronnen aan financieel persbureau Bloomberg. Het project zou zich in een vroege fase bevinden en moet binnen vijf jaar resultaten opleveren.

Apple zou streven naar het vinden van nieuwe manieren om data via internetverbindingen direct naar Apple-apparatuur te versturen. Volgens Bloomberg heeft de iPhone-fabrikant een dozijn technici uit de ruimtevaart-, satelliet- en antenne-industrieën die werken aan het project. De resultaten moeten binnen vijf jaar binnen zijn. Volgens bronnen bevindt het project zich nog in een zeer vroeg stadium, dus de kans bestaat dat Apple het werkt stopzet. Bovendien is een exact gebruiksscenario voor satellieten nog niet concreet. Apple-baas Tim Cook zou interesse hebben in het project en hebben gesteld dat het project prioriteit heeft voor het bedrijf.

Volgens Bloomberg zouden de satellieten gebruikt kunnen worden om data direct naar Apple-apparaten te versturen, of om apparaten met elkaar te verbinden zonder dat daar een traditioneel netwerk voor nodig is. Op deze manier zou Apple niet of minder afhankelijk zijn van mobiele providers. Het bedrijf zou in de afgelopen maanden meerdere software- en hardware-experts aangenomen hebben met ervaring op het gebied van communicatie-apparatuur en satellieten.

Het team zou geleid worden door Michael Trela en John Fenwick, die eerder aan het hoofd van satellietbeeldenbedrijf Skybox Imaging stonden, totdat het bedrijf in 2014 werd overgenomen door Google. Tot 2017 zou het tweetal Google hebben geholpen met satellietprojecten, om vervolgens de overstap naar Apple te maken. Bloomberg meldde dit in 2017 al.

De eerste anderhalf jaar werden doorgebracht met het polsen van de haalbaarheid van het ontwikkelen van satellietentechnologie door Apple. Ook is het tweetal bezig geweest met het vinden van het probleem dat Apple hoopt op te lossen met de technologie. Het project zou enigszins vertraging hebben opgelopen nadat Greg Duffy, mede-oprichter van Dropcam, Apple verliet. Volgens zijn LinkedIn-profiel werkte hij van november 2016 tot juli 2019 aan 'speciale projecten' bij Apple, waaronder satellietcommunicatie en draadloze technologie.

Momenteel zijn er meerdere bedrijven die een satellietconstellatie willen lanceren. Zo is Amazon van plan om ruim 3000 satellieten te lanceren. Ook SpaceX en Facebook werken al langer aan soortgelijke projecten. Bloomberg stelt daarbij dat al deze projecten overigens nog niet winstgevend zijn, en dat Apple niet snel nieuwe industrieën betreedt als het geen duidelijke manier ziet om geld te verdienen. Aan de andere kant heeft Tim Cook sinds zijn aanstelling als ceo het onderzoeksbudget van Apple flink opgehoogd.