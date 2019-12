Broadcom levert eerste netwerkswitch voor 25,6Tbit/s met 7nm-procedé

Broadcom heeft zijn eerste Tomahawk 4-netwerkswitch geleverd aan cloudproviders als Alibaba en Microsoft. De switch maakt gebruik van 31 miljard transistors op het 7nm-procedé van TSMC en beschikt over maximaal 64 ethernetaansluitingen die ieder 400Gbit/s halen.

De Tomahawk 4 behaalt zijn totale netwerkcapaciteit van 25,6Tbit/s door het gebruik van 512 50G Pam 4- serdes -eenheden die verdeeld zijn over 64 Blackhawk7-cores. De Tomahawk 4 ondersteunt hiermee onder andere tot 64 ethernetaansluitingen met een snelheid van 400Gbit/s of 256 ports van 100Gbit/s. De maximale doorvoercapaciteit komt omgerekend neer op zo'n 3,4TB/s. Volgens Broadcom is de Tomahawk 4 de eerste netwerkswitch met een doorvoercapaciteit van 25,6Tbit/s; concurrerende switches zitten volgens het bedrijf nog op maximaal 12,8Tbit/s, schrijft NextPlatform.

De switch bevat daarnaast vier arm-processors met ieder een snelheid van 1GHz voor een hoge bandbreedte, programmeerbare telemetrie en embedded applicaties. Volgens Broadcom verbruikt de switch '75 procent minder energie dan concurrerende switches'. De buffergrootte van de Tomahawk 4 is vooralsnog onbekend, maar die van de vorige generatie Tomahawk 3 is 64MB. Vermoedelijk is dit in de Tomahawk 4 verdubbeld. Broadcom maakt de code van zijn switch-api daarnaast ook opensource door middel van Broadcom Open Network Switch-api's, afgekort OpenNSA.

Twee jaar geleden leverde het bedrijf zijn Tomahawk 3-switch met een maximale netwerksnelheid van 12,8Tbit/s. Die bevatte 256 serdes-eenheden en maakte gebruik van een 16nm-procedé. Inmiddels heeft het bedrijf dus een nieuwe switch uitgebracht met een dubbele capaciteit. Broadcom stelt dat het bedrijf iedere twee jaar zijn maximale verwerkingscapaciteit wil verdubbelen.

Broadcom is begonnen met sampling van de Tomahawk 4-chip. De switch is al geleverd aan enkele vroege klanten, waaronder Alibaba en Microsoft. Volgens Peter Del Vecchio van Broadcom zal de productie van de Tomahawk 4 sneller worden opgevoerd dan voorgaande switches van het bedrijf, zoals de Tomahawk 3 en Trident 4. Vermoedelijk komt de Tomahawk 4 komende zomer dan ook volledig beschikbaar, meldt NextPlatform.