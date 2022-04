FTC: Broadcom heeft illegaal monopolie in de chipsector

De FTC stelt dat Broadcom een illegale monopoliepositie heeft in de chipsector. De Amerikaanse marktwaakhond stelt ook dat het bedrijf zijn machtspositie misbruikt. De FTC heeft een schikkingsvoorstel ingediend, waar Broadcom mee akkoord lijkt te gaan.

In de klacht beweert de Federal Trade Commission dat Broadcom een monopoliepositie heeft in drie soorten chips, die bijvoorbeeld gebruikt worden in settopboxen en modems. Daarmee zijn de chips onder andere belangrijk voor televisie- en internetproviders. Het bedrijf zou ook 'een van de weinige' leveranciers van enkele gerelateerde chips zijn, zoals wifichipsets.

In de klacht wordt beweerd dat Broadcom op illegale wijze zijn macht in de drie 'gemonopoliseerde markten' handhaafde door langlopende overeenkomsten te sluiten met oem's en providers. Deze overeenkomsten verplichtten de klanten ertoe de chips van Broadcom op een 'exclusieve of bijna-exclusieve' basis te kopen, te gebruiken of aan te bieden, stelt de FTC. De overeenkomsten zouden klanten er ook van weerhouden om chips van Broadcoms concurrenten te kopen.

Het bedrijf zou daarmee zijn machtspositie misbruiken, ook omdat Broadcom volgens de marktwaakhond dreigde met 'vergeldingsmaatregelen' tegen klanten die ook chips bij concurrenten kochten. "Broadcom bewerkstelligde deze beperkende contractvoorwaarden deels door te dreigen met verschillende vergeldingsmaatregelen tegen 'ontrouwe' klanten, waaronder het achterhouden van benodigde gemonopoliseerde producten, het aanrekenen van hogere prijzen voor deze producten, of het achterhouden van ondersteuning voor eerder gekochte producten", aldus de FTC.

Nagenoeg de hele FTC stemde voor het indienen van de aanklacht, hoewel de recent ingezworen FTC-voorzitter Lina Khan geen stem uitbracht. Parallel aan de klacht publiceert de marktwaakhond ook een soort schikkingsvoorstel, in de vorm van een consent order. In dit voorstel worden enkele eisen gesteld aan Broadcom. Zo mag het chipbedrijf niet langer eisen dat zijn klanten hoofdzakelijk of uitsluitend componenten van Broadcom kopen. Het schikkingsvoorstel verbiedt Broadcom ook om vergeldingsacties te nemen tegen klanten die producten kopen van concurrenten.

Broadcom lijkt akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel, hoewel het bedrijf zich niet kan vinden in de beweringen van de FTC. De chipfabrikant laat in een verklaring aan Reuters weten dat het blij is om de zaak op te lossen. "Hoewel we het er niet mee eens zijn dat onze acties de wet hebben overtreden en we het niet eens zijn met de karakteriseringen van onze activiteiten door de FTC, kijken we ernaar uit om deze zaak achter ons te laten", aldus een woordvoerder van Broadcom.

In oktober 2019 ontving de chipfabrikant een vergelijkbare aanklacht van de Europese Commissie, waarin Eurocommissaris Margarethe Verstager ook stelde dat Broadcom zijn machtspositie in de chipsector voor modems en settopboxen misbruikt. Het bedrijf bereikte vervolgens, eind vorig jaar, een soortgelijke overeenkomst met de Europese Commissie.