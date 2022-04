Nightdive Studios toont zeven minuten gameplay van System Shock Remake

Nightdive Studios heeft een nieuwe gameplayvideo van de aankomende System Shock-remake online gezet. In de zeven minuten durende video verkent het spelerspersonage het Research-gedeelte van het Citadel-ruimtestation.

In de video passeren meerdere gameplay-elementen de revue. De gevechten zijn traag en het spelerspersonage voelt daardoor traag aan, zoals het ook in de oude games uit de jaren '90 was. Ook zijn er genoeg beelden van verkenning, omgevingsgevaar, puzzels en inventarisbeheer. De video eindigt met een gevecht tegen een grote robot, die veel kan hebben voordat hij het onderspit delft.

De System Shock-remake begon zijn leven als een Kickstartercampagne in 2016. Die haalde 150 procent van zijn financieringsdoel van 900.000 dollar. Daarmee was het merendeel van de stretch goals ook behaald. Daarna, in de loop van de ontwikkeling, zijn volgens Nightdive-ceo Stephen Kick er verschillende ambitieuze aanvullingen op hun visie van de nieuwe System Shock bij gekomen, die ervoor zorgen dat het project het team boven het hoofd ging groeien. Na een korte pauze en bijstelling van de doelen, ging het team door met de ontwikkeling.

De remake van System Shock draait net als de oorspronkelijke game om een anonieme hacker die wakker wordt op een ruimtestation na een slaap van zes maanden. Aan boord hebben moordlustige robots, cyborgs en mutanten de boel overgenomen. De kunstmatige intelligentie van het ruimtestation SHODAN is de boosdoener hiervan. De hacker moet de controle over het ruimtestation terugkrijgen door zich langs de vijanden te vechten en te hacken.

System Shock moet deze zomer voor pc uitkomen via Steam, GOG, de Epic Games Store en Amazon Luna. Het spel kost 37,99 euro. Tegelijkertijd werkt Nightdive Studios aan een Enhanced Edition van System Shock 2, die onder andere vr-ondersteuning aan de game moet toevoegen. Tot slot werkt Otherside Entertainment aan een volledig nieuwe System Shock-game.