Nightdive brengt speelbare demo uit van System Shock-remake

Ontwikkelaar Nightdive Studios heeft een speelbare demo van de System Shock-remake uitgebracht. Geïnteresseerden kunnen de demo downloaden en bijvoorbeeld de verscheidenheid aan wapens uitproberen.

De speelbare alpha-demo, die zowel via Steam als GoG is te downloaden, is volgens Nightdive te beschouwen als een korte preview. Het downloaden van de demo vergt 2,3GB aan opslagruimte en geeft geïnteresseerden de mogelijkheid om het ruimtestation te verkennen en het wapentuig uit te proberen. De ontwikkelaar benadrukt dat het een erg vroege demo is en dat de prestaties en de inhoud nog niet definitief zijn. Wanneer de remake officieel uitkomt, is nog onbekend.

System Shock kwam oorspronkelijk in 1994 uit. In 2016 haalde Nightdive via Kickstarter genoeg geld op voor het maken van een remake. In totaal is er ruim 1,35 miljoen dollar opgehaald. Het gaat om een reboot van het origineel die van de grond af aan opnieuw wordt opgebouwd. De makers zeggen dat ze de klassieke ervaring en alle positieve punten van het origineel behouden en dat combineren met onder meer moderne graphics.

Het verhaal speelt zich af in 2072 en draait om een hacker die gepakt wordt als hij probeert bestanden te bemachtigen over een ruimtestation genaamd Citadel Station. Hij sluit sluiten een deal om de ai van het station, genaamd Shodan, te hacken. Uiteindelijk ontwaakt hij uit een coma, om te ontdekken dat de ai het ruimteschip heeft overgenomen en zich niet bepaald vredelievend opstelt.

De eerste System Shock-game kwam in 1994 uit en het tweede deel verscheen in 1999. System Shock 3 werd eind 2015 aangekondigd en in maart dit jaar werden de eerste beelden getoond. Ontwikkelaar OtherSide Entertainment werkt aan deel drie en onlangs werd bekend dat het Chinese Tencent de rechten hiervan in handen heeft gekregen. De System Shock-games zijn actie-rpg's met een cyberpunkthema. De eerste twee games kregen ten tijde van hun release positieve kritieken en worden nog altijd beschouwd als klassiekers binnen het genre.

Ontwikkelaars spelen de demo met bijbehorend commentaar.