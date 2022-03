System Shock krijgt deze zomer een remake voor pc waarvan demo al te spelen is

Nightdive Studios brengt deze zomer een remake uit van de game System Shock uit 1994. De remake komt vooralsnog alleen naar pc via Steam, GOG, de Epic Games Store en Amazon Luna. Consoleversies van de remake volgen na de pc-release.

De remake van System Shock is een volledige en getrouwe remake van de oorspronkelijke System Shock uit 1994. Spelers kunnen via de website van Nightdive Studios, of via Steam, GOG of Epic nu al een demo spelen en de game pre-orderen voor 37,99 euro. Daarbij krijgen spelers een gratis exemplaar van System Shock 2: Enhanced Edition, wanneer deze uitkomt.

Het spel werd in eerste instantie ontwikkeld als Kickstartercampagne in 2016 en haalde daarbij ruim 1,3 miljoen dollar op van iets meer dan 21.000 backers. De makers vertellen in een update op Kickstarter dat de ontwikkeling van het spel met de nodige hobbels kwam, maar dat het spel getrouw is aan de oorspronkelijke game. Het spel moet aan het einde van de zomer uitkomen.

De remake van System Shock draait net als de oorspronkelijke game om een anonieme hacker die wakker wordt op een ruimtestation na een slaap van zes maanden. Aan boord hebben moordlustige robots, cyborgs en mutanten de boel overgenomen. De kunstmatige intelligentie van het ruimtestation SHODAN is de boosdoener hiervan. De hacker moet de controle over het ruimtestation terugkrijgen door zich langs de vijanden te vechten en te hacken.

De remake krijgt volgens Nightdive Studios volledig vernieuwde HD-beelden, verbeterde besturing en het hackingsysteem is herzien met 6 degrees of freedom. Ruimtestation Citadel Station is gerenoveerd en heeft nieuwe gebieden, puzzels en geheimen om te ontdekken. Vijanden zijn ook herzien en verbeterd. Muzikante en stemactrice Terri Brosius heeft opnieuw de stem van Shodan ingesproken. De audio logs die zo belangrijk waren voor de lore in de oorspronkelijke game zijn opnieuw opgenomen.