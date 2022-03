SteamVR krijgt ondersteuning voor open cross-platform VR-standaard OpenXR

SteamVR versie 1.16 krijgt ondersteuning voor OpenXR 1.0, een open standaard voor de ontwikkeling van cross-platform VR. Het ondersteunen van OpenXR moet het makkelijker maken voor ontwikkelaars om vr-games te ontwikkelen die zowel op Steam als elders werken.

SteamVR krijgt volledige ondersteuning voor OpenXR. De OpenXR-standaard van Khronos Group is een API die het mogelijk maakt om AR- en VR-applicaties te ontwikkelen die werken bij verschillende vr-platformen. Op dit moment wordt OpenXR ondersteund door HoloLens 2 van Microsoft en de Windows Mixed Reality-headsets, door Oculus-headsets zoals de Quest en Quest 2 van Facebook, door opensource xr-platform Collabora Mondano voor GNU/Linux, en door Vive en Magic Leap. Ook kan OpenXR gebruikt worden bij de ontwikkeling van games in Unreal Engine en Blender en sinds kort ook Unity.

OpenXR werd al sinds juni 2020 deels ondersteund in SteamVR als preview, maar vanaf nu wordt OpenXR dus volledig ondersteund vanaf Steam VR 1.16. De ondersteuning maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om een keer een vr-applicatie te ontwikkelen die vervolgens naadloos werkt op alle grote VR-hardware voor pc, zonder dat het nodig is om games en applicaties te porten. De games werken dan ook buiten SteamVR, zo kan een SteamVR-game ontwikkeld in OpenXR bijvoorbeeld ook naar Oculus PC uitgebracht worden, zonder dat de code aangepast hoeft te worden, legt de site Road To VR uit.

In 2019 werd de 1.0-versie van OpenXR aangekondigd. Op dat moment beloofde Valve al dat de standaard op termijn in SteamVR zou worden geïntegreerd. Vanaf nu krijgen ontwikkelaars van Valve dus de mogelijkheid om OpenXR-apps te maken en verspreiden via SteamVR.