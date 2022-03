Oculus voegt 'Hey Facebook'-spraakcommando toe aan Quest-headsets

Oculus gaat gebruikers de mogelijkheid bieden spraakbediening bij hun vr-headsets in de Quest-lijn te starten met het commando 'Hey Facebook'. Ook de Portal-displays van Facebook krijgen deze mogelijkheid.

Oculus start deze week met de toevoeging van het 'Hey Facebook'-commando voor de Quest 2, later volgen de andere Quest-headsets. Het gaat om een opt-infunctie: gebruikers kunnen stembediening ook blijven gebruiken als ze het wake word niet instellen en het Facebook-commando is ook weer uit te schakelen.

Eenmaal ingesteld kunnen gebruikers spraakcommando's als 'Hey Facebook, take a screenshot' gebruiken, beschrijft Oculus. Het startwoord werkt alleen als de microfoon ingeschakeld is en de headset actief is, dus niet in slaapmodus of uitgeschakeld. Het is een nieuwe stap wat betreft Facebook-integratie voor Oculus-headsets. Vorig jaar kondigde het bedrijf een vereiste Facebook-login aan voor de Quest 2 en komende Oculus-headsets.

Facebook heeft meer plannen voor het 'Hey Facebook'-wekwoord. Het bedrijf heeft dit commando toegevoegd aan zijn Portal-displays, zo ontdekte The Verge op basis van de ondersteuningspagina. De Portal-apparaten hadden al een 'Hey Portal'-wekwoord.