Aantal mobiele T-Mobile-klanten neemt toe tot 6,8 miljoen

T-Mobile heeft er in het laatste kwartaal van 2020 netto 22.000 mobiele klanten bij kunnen schrijven. Het bedrijf kreeg er op 1 december in een klap ongeveer een miljoen klanten bij door de overname van virtuele provider Simpel.

Door de toename van 22.000 mobiele T-Mobile-klanten en de toevoeging van de Simpel-abonnees, had T-Mobile Nederland eind 2020 6,8 miljoen mobiele klanten. Dat staat in de kwartaalcijfers van T-Mobile en die van moederbedrijf Deutsche Telekom. De toevoeging van 1,19 miljoen nieuwe klanten in het kwartaal betekent een stijging van 21,3 procent tegenover het jaar ervoor. VodafoneZiggo had 4,76 miljoen mobiele abonnementen in het vierde kwartaal.

Het aantal klanten dat vast internet afneemt van T-Mobile nam in het vierde kwartaal van 2020 met 21.000 toe tot 682.000 klanten. Dat is een toename van 10,2 procent tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De kwartaalomzet van T-Mobile Nederland bedroeg het laatste kwartaal van vorig jaar 505 miljoen euro. Dat is een stijging van 1,9 procent tegenover hetzelfde kwartaal in 2019. De omzet uit mobiele diensten nam met 2,4 procent toe, maar de omzet uit roaming daalde vanwege de coronacrisis.