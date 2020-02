Aantal mobiele T-Mobile-klanten neemt met 80.000 toe

T-Mobile kreeg er in het afgelopen kwartaal 80.000 mobiele klanten bij voor een totaal van 5,61 miljoen. Het aantal mobiele postpaidklanten steeg met 83.000, het aantal prepaidklanten daalde. Ook het aantal klanten voor vast internet nam toe.

Het laatste kwartaal van 2019 was het vierde op rij waarin T-Mobile meer dan 70.000 nieuwe klanten voor zijn postpaidaanbod kon bijschrijven. Het totale aantal mobiele klanten steeg daardoor tot 5,61 miljoen, waar dat er het kwartaal ervoor nog 5,53 miljoen waren. T-Mobile had in hetzelfde kwartaal eind 2018 nog ongeveer 4 miljoen mobiele klanten, maar dat was voor de fusie met Tele2, dat op het moment van samengaan ongeveer 1,3 miljoen klanten had.

Het telecombedrijf noteerde verder groei op de markt voor vast internet. In de laatste vier maanden van 2019 schreef het bedrijf er 18.000 nieuwe klanten voor vast internet bij. Dat brengt het totaal op die markt op 619.000 klanten voor vast internet.

T-Mobiles kwartaalomzet steeg met twee procent tot 513 miljoen euro en de jaaromzet bedroeg 1,91 miljard euro, een stijging van eveneens twee procent.