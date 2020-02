THQ Nordic werkt aan volledige remake van rpg-klassieker Gothic

Uitgever THQ Nordic gaat een volledige remake maken van Gothic, een game van het Duitse Piranha Bytes uit 2001. Eind vorig jaar bracht THQ Nordic al een speelbare teaser uit, om te kijken of er animo is voor een nieuwe game.

De speelbare teaser die THQ Nordic in december vorig jaar uitbracht, is volgens de uitgever door meer dan 180.000 mensen gespeeld. De uitgever zette ook een poll online met daarin de vraag of mensen interesse hebben in een remake van Gothic. Daaruit bleek dat 94,8 procent van de deelnemers zo'n remake ziet zitten. THQ Nordic bevestigt nu dat er een volledige remake komt.

Een nieuw op te zetten studio in Barcelona gaat de remake maken. Wanneer het vernieuwde spel verschijnt, is nog niet bekend. De originele rpg stamt uit 2001 en kreeg goede recensies; op Metacritic heeft het spel een score van 81 punten en spelers geven de game gemiddeld het cijfer 8,7. THQ Nordic nam vorig jaar de Duitse studio over die de originele game heeft gemaakt.