THQ Nordic wil gamestudio Piranha Bytes overnemen. Piranha Bytes is onder andere bekend van games als Gothic, Risen en Elex. THQ Nordic zal ook de rechten van deze games overnemen. Piranha Bytes blijft ongewijzigd aan zijn bestaande projecten werken.

THQ Nordic kondigt de overname woensdag aan en geeft daarbij aan dat deze nog wel afhankelijk is van goedkeuring door niet nader genoemde 'commissies' van Piranha Bytes. Het bedrijf heeft de werknemers en de rechten op de games van Piranha Bytes overgenomen. De studio zal zijn werk bij het maken van rpg's doorzetten, met naar eigen zeggen 'volledige creatieve vrijheid'. THQ Nordic functioneert alleen als uitgever en zal de studio helpen met de distributie, de marketing en andere benodigdheden.

De uitgever geeft aan geen werknemers te ontslaan en ook niet van locatie te willen wisselen. De werknemers blijven dus op hetzelfde adres onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werken, zelfs met dezelfde kantoorspullen, waaronder de koffieautomaat, grapt het bedrijf in zijn aankondiging.

Over een vervolg op Elex geeft het bedrijf een kleine hint. 'Have a guess', laat het bedrijf in zijn persbericht weten. Over een remake van Risen en Gothic geeft het bedrijf minder informatie; daarover zou nog niets te vertellen zijn.

Piranha Bytes is bekend van de gamereeksen Risen en Gothic, maar ook van zijn recentste release Elex, een sciencefiction-rpg die in 2017 uitkwam. THQ Nordic was in de afgelopen tijd druk bezig rechten en studio's op te kopen. Zo nam het bedrijf de rechten van onder andere Kingdoms of Amalur, Carmageddon en Timesplitters over. Ook nam het in februari van dit jaar Warhorse Studios voor 33 miljoen euro over. Warhorse Studios is onder andere bekend van de rpg Kingdom Come: Deliverance.