OnePlus brengt Android 9-upgrade uit voor OnePlus 3 en 3T

OnePlus brengt de definitieve versie van de Android 9-upgrade uit voor de OnePlus 3 en 3T. Sinds vorige maand was er een publieke bètaversie beschikbaar. Naast nieuwe functies bevat de upgrade de beveiligingsdate van april.

OnePlus meldt in een e-mail dat de upgrade naar Android 9 voor de toestellen vanaf woensdag wereldwijd wordt uitgebracht. Gebruikers krijgen daarmee een vernieuwde interface en een nieuwe Do Not Disturb-modus met verschillende instellingen. Ook belooft de fabrikant verbeteringen bij de camera, onder andere door een Google Lens-integratie.

Halverwege april bracht OnePlus al een publieke bètaversie uit van OxygenOS op basis van Android 9 voor de OnePlus 3 en 3T. Die versie moest handmatig gedownload worden. Gebruikers krijgen de definitieve versie van de upgrade over-the-air binnen.

In juli vorig jaar maakte OnePlus bekend dat de toestellen uit 2016 een upgrade naar Android 9 zouden krijgen. Aanvankelijk werd gesteld dat de upgrade in hetzelfde jaar zou komen, maar in oktober maakte OnePlus duidelijk meer tijd nodig te hebben. Het is de derde Android-upgrade voor de toestellen; beide modellen kwamen op de markt met Android 6.