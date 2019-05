Rechter: Qualcomms licentievoorwaarden voor leveren modemchips zijn onwettig

Een rechter in de VS heeft uitspraak gedaan in de lopende zaak tussen de FTC en chipontwerper Qualcomm. Volgens de rechter kunnen de licentievoorwaarden niet door de beugel en mag Qualcomm niet langer patentlicenties bundelen met zijn modemchips voor smartphones.

Deze uitspraak, waar onder meer het blog Foss Patents met publicatie van het integrale vonnis over bericht, betekent in feite dat Qualcomm moet instemmen met de situatie waarin het patenten op redelijke gronden moet verstrekken aan andere leveranciers van modemchips. De praktijk waarin de patenten alleen in licentie worden gegeven als Qualcomm-modems werden afgenomen, lijkt hiermee ten einde te zijn. Een van de andere de eisen in het vonnis luidt dat Qualcomm gedurende zeven jaar onder toezicht komt te staan en jaarlijks aan de FTC moet rapporteren of en hoe het aan dit vonnis voldoet. Of het hierbij blijft is nog ongewis; Qualcomm gaat namelijk tegen de uitspraak in beroep. Het bedrijf geeft aan het 'zeer oneens te zijn met de conclusies van de rechter, haar interpretaties van de feiten en haar toepassing van de wet'.

Rechter Lucy H. Koh omschrijft deze licentiepraktijken van Qualcomm in haar uitspraak als het 'wurgen van de concurrentie' in bepaalde delen van de modemmarkt, waarmee volgens haar schade is toegebracht aan concurrenten, fabrikanten en consumenten. Ze oordeelt verder dat de royalties die Qualcomm in rekening brengt 'onredelijk hoog' zijn. Ook heeft ze weinig positieve woorden over voor de exclusiviteitscontracten, waarmee welke klanten korting krijgen op Qualcomms hardware, mits ze alleen chips bij Qualcomm afnemen. Dergelijke exclusiviteitsdeals heeft Qualcomm in het verleden bijvoorbeeld met Apple gesloten, wat de Europese Commissie er begin vorig jaar toe bracht om een boete van bijna een miljard euro op te leggen wegen misbruik van een machtspositie.

Dit vonnis volgt op een zaak die de Federal Trade Commission in 2017 is begon. De toezichthouder vond dat Qualcomm er mededingingsbeperkende praktijken op nahield. In dat kader hadden Apple en Qualcomm het ook regelmatig met elkaar aan de stok in de rechtszaal, al werd deze strijdbijl een maand geleden begraven. Toen besloten de twee fabrikanten alle rechtszaken te schikken en een zesjarige licentieovereenkomst te sluiten. Daarnaast werd er een meerjarige overeenkomst gesloten over het leveren van chips. Apple gebruikte vooral modems van Qualcomm, aangezien het zijn eigen socs zonder modems ontwerpt.