Rechter VS raadt aan Amerikaans importverbod in te stellen op iPhones

Een Amerikaanse handelsrechter heeft in een voorlopig oordeel op meerdere punten besloten dat Apple inbreuk maakt op patenten van Qualcomm. Op basis daarvan komt de rechter tot de aanbeveling een beperkt importverbod in te stellen.

De rechter stelt vast dat Apple inbreuk heeft gemaakt op een tweetal patenten van Qualcomm. Volgens The Verge zien die patenten specifiek op power management en de snelheid van het downloaden van data. Volgens de rechter heeft Qualcomm bewezen dat Apple hiermee wettelijke bepalingen heeft geschonden die gaan over het importeren van zaken naar de VS en de verkoop ervan.

Dit kan betekenen dat Apple bepaalde toestellen met Intel-hardware niet meer vanuit China naar de VS mag importeren. Dit oordeel is nog niet definitief en moet nog bekeken worden door de Amerikaanse International Trade Commission. Deze commissie komt naar verwachting later op de dinsdag met een besluit in een andere, doch vergelijkbare patentzaak tussen Apple en Qualcomm waarin het ook gaat om een verkoopverbod van iPhones met een Intel-chip.

Eind vorig jaar kreeg Apple in Duitsland al te maken met een verkoopverbod voor de iPhone 7 en 8, nadat een patentzaak in het voordeel van Qualcomm uitpakte. Daarbij ging het specifiek om chips voor draadloze communicatie van Apples toeleverancier Qorvo, die volgens Qualcomm inbreuk maken op patenten op technologie rond envelope tracking. Die chip is geïntegreerd in de Intel-modems die Apple gebruikt in de iPhone 7 en 8. In deze zaak koos Apple uiteindelijk eieren voor zijn geld en besloot de Intel-modems van de iPhone 7 en 8 in Duitsland te vervangen door een exemplaar van Qualcomm.

Eerder deze maand oordeelde een rechter dat Apple 31 miljoen dollar aan Qualcomm moet betalen voor het schenden van een drietal patenten. Dit ging over de vraag of Apple patenten schendt die gaan over de manier waarop internetverbindingen tot stand worden gebracht, het verwerken van graphics en het verwerken van verkeer tussen de applicatieprocessor en de modem.

Al deze rechtszaken zijn onderdeel van langlopende juridische strijd tussen de twee bedrijven. Die strijd begon toen Apple ruim twee jaar geleden een miljard dollar eiste, omdat Qualcomm weigerde een som geld aan Apple te betalen. Die betaling was contractueel afgesproken als een teruggave op eerdere door Apple gemaakte licentiekosten. Het gaat hierbij om de situatie dat de fabrieken waar de iPhones worden gemaakt miljarden dollars aan Qualcomm betalen voor het gebruik van door de chipontwerper gepatenteerde technologie, zoals die voor modems. Deze kosten vergoedt Apple aan de fabrieken en dat zou Qualcomm moeten compenseren, stelt Apple. Naar aanleiding van deze zaak zijn de twee bedrijven verwikkeld geraakt in de nodige, deels los van elkaar staande rechtszaken die vooral draaien om vermeende patentinbreuken.