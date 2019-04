Apple en Qualcomm schikken alle rechtszaken en sluiten zesjarige overeenkomst

Apple en Qualcomm zijn tot een schikking gekomen. De partijen laten wereldwijd alle rechtszaken tegen elkaar vallen en hebben een zesjarige licentieovereenkomst gesloten. Ook sluiten de bedrijven een meerjarige overeenkomst voor het leveren van chips.

Onderdeel van de schikking is dat Apple een bedrag aan Qualcomm betaalt. Dat staat in een persbericht van Apple en in een persbericht van Qualcomm. Hoe hoog dat bedrag is, maken de partijen niet bekend. Ook staat niet expliciet genoemd waarom Apple een bedrag overmaakt naar Qualcomm, maar het lijkt te gaan om royalty's. Apple stopte in 2017 met licentiebetalingen aan Qualcomm, omdat de iPhone-maker vond dat de chipontwerper daar teveel geld voor vroeg.

Verder hebben de bedrijven een licentieovereenkomst gesloten die per 1 april 2019 in is gegaan en zes jaar geldig is. Deze overeenkomst gaat over het gebruik van patenten en Apple gaat weer royalties betalen, staat in een slide die Qualcomm online heeft gezet voor investeerders. Er is een optie om de deal met twee jaar te verlengen.

Ook hebben Apple en Qualcomm een meerjarige overeenkomst gesloten over het leveren van chips. Hoeveel jaar die overeenkomst geldig is en om welke chips het precies gaat, melden de bedrijven niet. Apple gebruikte met name modems van Qualcomm en vermoedelijk gaat het daar met deze nieuwe overeenkomst weer om. Apple ontwerpt zijn eigen socs zonder modem.

Tot slot laten beide bedrijven alle rechtszaken die wereldwijd tegen elkaar lopen vallen. Ook rechtszaken tegen leveranciers van Apple worden geschrapt. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd, waarbij Apple en Qualcomm elkaar over en weer bestookten met beschuldigingen en rechtszaken.

Het conflict begon in 2017 met een aanklacht van Apple waarin de iPhone-maker Qualcomm beschuldigde van het vragen van te hoge royalty's en oneerlijke concurrentie. Qualcomm sleepte Apple vervolgens in verschillende landen voor de rechter wegens patentinbreuk. Er volgden tal van rechtszaken, waarbij ook leveranciers van Apple werden betrokken.

Eind 2018 kreeg Qualcomm van een Duitse rechter gelijk en moest Apple zijn iPhone 7 en 8 uit de schappen halen. Apple reageerde daarop door aangepaste versies van de betreffende iPhones uit te brengen, die van een ander modem voorzien waren. Vorige maand bepaalde een Amerikaanse rechter in een voorlopige uitspraak nog dat Qualcomm een miljard dollar aan Apple zou moeten betalen, wegens niet nagekomen afspraken. Nu Apple en Qualcomm de rechtszaken hebben laten vallen, is dat niet meer aan de orde.