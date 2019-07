Analist Kuo: Apple komt volgend jaar met drie iPhones met 5g-ondersteuning

De drie iPhones die Apple in 2020 uitbrengt, hebben allemaal ondersteuning voor 5g. Dat claimt analist Ming-Chi Kuo op basis van eigen informatie. Apple zal vermoedelijk nog modems van Qualcomm gebruiken in deze modellen.

Analist Ming-Chi Kuo zei vorige maand nog dat alleen de XS- en XS Max-varianten in 2020 een 5g-modem zouden krijgen, maar hij heeft dat nu bijgesteld in een nieuw rapport dat MacRumors heeft ingezien. Ook de XR-opvolger in 2020 zou 5g krijgen. Volgens Kuo krijgen alle modellen een 5g-modem omdat consumenten tegen die tijd dat als een vereiste zouden zien. De analist verwacht dat Android-smartphones met 5g volgend jaar vanaf 250 tot 350 dollar te koop zijn. De duurdere iPhones zouden daarom niet achter kunnen blijven.

Volgens Kuo krijgen alle drie de modellen ondersteuning voor 5g op hoge mmWave-frequenties en op lagere frequenties onder 6GHz. Daarmee zouden de iPhones geschikt zijn voor de 5g-netwerken op de Amerikaanse markt. Apple zou ook een goedkoper model overwegen voor bijvoorbeeld de Chinese markt met een 5g-modem die alleen op de frequenties onder 6GHz werkt, maar volgens Kuo is het niet duidelijk of dat model er komt.

Kuo stelt dat Apple na de overname van de smartphonemodemdivisie van Intel meer middelen heeft voor de ontwikkeling van iPhones met een 5g-modem en noemt dit als een van de redenen dat alle drie de modellen in 2020 de nieuwe techniek krijgen. In de komende jaren zal Apple echter nog Qualcomm-modems gebruiken. Dat is vastgelegd in de schikking tussen de twee bedrijven, die volgde na een jarenlange juridische strijd. Bovendien heeft Apple tijd nodig om een eigen modem te ontwikkelen en te integreren in zijn socs, een proces dat jaren kan duren.