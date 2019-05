Renders tonen mogelijk ontwerp van Apple iPhone XR-opvolger

Er zijn renders gemaakt op basis van cad-tekeningen die het ontwerp van de opvolger van de iPhone XR zouden tonen. Aan de achterkant van het toestel zit een vierkante verhoging met daarin twee camera's en de flitser.

Het uiterlijk van de iPhone XR-opvolger is vrijwel identiek aan dat van de huidige versie, alleen het gedeelte met de camera's aan de achterkant is anders. Het nieuwe toestel zou twee camera's krijgen in plaats van één. De iPhone XS- en XS Max-opvolgers, waar eerder al renders van verschenen, krijgen naar verluidt drie camera's.

De renders zijn gemaakt door OnLeaks en in samenwerking met Pricebaba online gezet. Het is nog niet duidelijk hoe de opvolger van de iPhone XR gaat heten; OnLeaks suggereert dat het de iPhone XE kan worden, maar spreekt nu over de XR 2019.

Het toestel zou afmetingen van 150,9x76,1x7,8mm hebben. Het dikste gedeelte, waar de camera's zitten, zou 8,5mm dik zijn. De genoemde afmetingen zijn vrijwel gelijk aan die van de huidige iPhone XR; het scherm zal dan ook weer een 6,1"-diagonaal hebben.

Dat de iPhone XR-opvolger twee camera's krijgt werd eerder al genoemd door analist Ming-Chi Kuo, die zich heeft gespecialiseerd in Apple. Het lijkt voor de hand te liggen dat de tweede camera is uitgerust met een telelens, net zoals dat bij de huidige iPhone-modellen met twee camera's het geval is.