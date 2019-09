Apple brengt iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max op 20 september uit

Apple brengt op 20 september drie nieuwe iPhones uit. De iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max zijn de opvolgers van de iPhone XR, XS en XS Max. De nieuwe modellen hebben vrijwel dezelfde afmetingen, maar krijgen meer camera's en een snellere soc.

Apple legt veel nadruk op de camera's van de nieuwe iPhones. Alle toestellen hebben nu meerdere camera's. De iPhone 11 Pro en de 11 Pro Max hebben aan de achterkant ieder drie 12-megapixelcamera's. Naast de reguliere camera is er een tele- en een ultragroothoekcamera. De brandpuntsafstanden in fullframe-equivalent zijn 13mm, 26mm en 52mm. Bij de iPhone 11 ontbreekt de telecamera. Dit toestel heeft wel dezelfde primaire- en groothoekcamera als de Pro-modellen.

De primaire camera en telecamera hebben optische beeldstabilisatie en voor de primaire camera belooft Apple verbeterde autofocus, omdat de hele sensor focuspixels bevat. Zowel de primaire camera als de groothoekcamera kan 4k-video opnemen met 60fps. Ook geeft Apple de frontcamera een upgrade. Die heeft nu een 12-megapixelresolutie, kan filmen in 4k-resolutie met 30fps met groot dynamisch bereik en er is een slowmotionfilmfunctie beschikbaar.

Apple komt ook met een nachtmodus voor de iPhones, die foto's bij slechte lichtomstandigheden mogelijk moet maken door de sluiter lang open te laten staan. In de herfst krijgt iOS 13 een update die een nieuwe foto naar de iPhones brengt genaamd Deep Fusion. Daarbij worden beelden van meerdere camera's gecombineerd tot één opname.

De afmetingen van de nieuwe iPhones zijn vergelijkbaar met die van hun voorgangers. De iPhone 11 heeft een 6,1"-lcd, de 11 Pro krijgt een 5,8"-oledscherm en bij de 11 Pro Max heeft het oledpaneel een diagonaal van 6,5". De iPhones zijn gemaakt van metaal en glas, de Pro-modellen hebben een nieuwe matte afwerking en de reguliere iPhone 11 is in zes kleuren beschikbaar.

In de Pro-uitvoeringen gebruikt Apple een nieuw oledpaneel, dat de dci-p3-kleurruimte kan weergeven en een piekhelderheid van 1200cd/m2 heeft. Ook is er ondersteuning voor hdr10 en Dolby Vision. De resolutie van de panelen is ongewijzigd, maar Apple spreekt nu over Super Retina XDR-schermen. De nieuwe iPhones hebben geen 3D Touch meer, maar beschikken allemaal over Haptic Touch, waar waarmee 3D Touch gesimuleerd kan worden.

Net als hun voorgangers behouden de nieuwe modellen een inkeping in het scherm en hebben ze Face ID voor biometrische ontgrendeling, een vingerafdrukscanner ontbreekt wederom. Volgens Apple werkt het ontgrendelen met gezichtsherkenning bij de iPhone 11-toestellen sneller en kan het vanuit meerdere hoeken.

De drie iPhone 11-modellen krijgen de door Apple ontworpen A13 Bionic-soc, die wordt gemaakt op een tweede generatie 7nm-procedé en bevat 8,5 miljard transistors. De chip heeft een hexacore-cpu met twee krachtige cores en vier zuinige kernen. De gpu bestaat uit vier cores en de Neural Engine heeft acht cores. De opbouw van de A13 Bionic is daarmee gelijk aan die van de A12 Bionic van vorig jaar, maar Apple claimt dat de prestaties flink zijn verbeterd terwijl het verbruik omlaag is gegaan.

Apple stelt ook dat de nieuwe iPhones een langere accuduur hebben dan hun voorganger. Exacte details over de accucapaciteit zijn nog niet bekend, maar volgens de fabrikant gaan de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max respectievelijk 1, 4 en 5 uur langer mee dan de iPhone XR, XS en XS Max. De toestellen ondersteunen draadloos laden, maar een mogelijkheid om met de iPhones andere apparaten draadloos op te laden is er niet. Volgens geruchten is die functie op het laatste moment geschrapt. Bij de Pro-modellen levert Apple een 18W-snellader.

De iPhone 11 kost vanaf 809 euro in de uitvoering met 64GB flashopslag. Dat is 50 euro minder dan de introductieprijs van de iPhone XR vorig jaar. De vanafprijzen van de Pro-modellen zijn met 1159 en 1259 euro gelijk aan de prijzen van de XS-modellen vorig jaar.

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Scherm 6,1"-lcd 5,8"-oled 6,5"-oled Resolutie 1792x828px, 323ppi 2436x1125px, 458ppi 2688x1242px, 458ppi Soc Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Opslag 64, 128 of 256GB 64, 256 of 512GB 64, 256 of 512GB Camera's Primair, 12Mp

Wide, 12Mp Primair, 12Mp

Tele, 12Mp

Wide, 12Mp Primair, 12Mp

Tele, 12Mp

Wide, 12Mp Frontcamera 12Mp, 4k-video, slowmotion 12Mp, 4k-video, slowmotion 12Mp, 4k-video, slowmotion Biometrische authenticatie Face ID Face ID Face ID Simkaarten Nanosim en e-sim Nanosim en e-sim Nanosim en e-sim Afmetingen 150,9x75,7x8,3mm, 194g 144x71,4x8,1mm, 188g 158x77,8x8,1mm, 226g Prijs 809 euro, 64GB

859 euro, 128GB

979 euro, 256GB 1159 euro, 64GB

1329 euro, 256GB

1599 euro, 512GB 1259 euro, 64GB

1429 euro, 256GB

1659 euro, 512GB

Apple introduceert dit jaar nog geen iPhones met 5g-modem. Veel fabrikanten van Android-toestellen hebben dat al wel gedaan. De beschikbaarheid van 5g-netwerken is echter nog zeer beperkt en de huidige modems hebben veelal beperkte 5g-ondersteuning.

De nieuwe iPhones werden aangekondigd door Apple op een eigen evenement in Cupertino. De presentatie is zoals ieder jaar middels een livestream te volgen. Dit jaar streamt Apple echter voor het eerst ook via YouTube.