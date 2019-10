Apple brengt iOS 13.2-bèta met Deep Fusion-camerafunctie uit

Apple heeft de eerste bèta van iOS 13.2 uitgebracht, met daarin de camerafunctie Deep Fusion. De modus, waarover het bedrijf al sprak bij de aankondiging van de iPhone 11, wijzigt de manier waarop de iPhone 11-telefoons foto's maken bij matige lichtomstandigheden.

De bèta is woensdagavond Nederlandse tijd online gekomen, meldt 9to5 Mac. Het is de eerste testversie voor ontwikkelaars van iOS 13.2, de tweede grote update voor iOS 13 dat enkele weken geleden uitkwam. Vermoedelijk moet de nieuwe versie van Apples mobiele besturingssysteem voor het einde van het jaar uitkomen.

Deep Fusion is geen nachtmodus, die al op de iPhone 11-serie zit en die alleen aan gaat bij donkere omstandigheden, maar om een techniek die foto's bij iets meer licht juist moet verbeteren, schrijft The Verge. De telefoon laat niet weten dat het Deep Fusion gebruikt en er is ook niets te zien in de exif-data.

Als gebruikers op de sluiterknop drukken, heeft de app al acht frames vastgelegd: vier met lage sluitertijd om beweging vast te leggen en vier met normale sluitertijd. Het indrukken van de sluiterknop is het teken om een frame te maken met langere sluitertijd. De software voegt de frames met gewone sluitertijd en lange sluitertijd samen, waarna het de beste kiest uit de frames met korte sluitertijd. Vervolgens voegt het die samen tot een foto, waarna de software met beeldherkenning kijkt waar het details moet toevoegen. Dat gebeurt meer in gezichten, haren en kleding en minder in bijvoorbeeld luchten. Daarna produceert de software de uiteindelijke foto. Deep Fusion werkt alleen op iPhone 11-telefoons.

Deep Fusion is een aanvulling op Smart HDR, de hdr-techniek die Apple vorig jaar presenteerde. Daarbij voegt de software informatie van meerdere frames samen om bij foto's elementen in schaduwen goed zichtbaar te maken. Tweakers publiceerde afgelopen weekend zijn iPhone 11-review.

iPhone 11-camera's Ultragroothoeklens Groothoeklens/primaire camera Telelens Veel licht Smart HDR Smart HDR Smart HDR Redelijk wat licht Smart HDR Smart HDR Deep Fusion Niet zoveel licht Smart HDR Deep Fusion Deep Fusion Weinig tot geen licht Smart HDR Nachtmodus Nachtmodus

