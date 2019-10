Vr-brillen van Oculus passeren vijftig procent marktaandeel op Steam

Oculus heeft vijftig procent marktaandeel bereikt op Steam als het gaat om vr-headsets. Dat blijkt uit de Steam Hardware Survey. De toename is voornamelijk te danken aan de Oculus Rift S. Het marktaandeel van de originele Rift daalde, maar steeds meer gamers gebruiken de nieuwe Rift S.

De Oculus Rift S klom in september naar een Steam-marktaandeel van 13,03 procent. Dat was een maand eerder 10,85. De originele Oculus Rift verloor wat marktaandeel. In augustus had 37,8 procent van de Steam-gebruikers met vr-bril een Rift CV1 en in september was dit nog 36,4 procent. Vermoedelijk komt die daling door een stijging van het absolute aantal vr-headsetbezitters. In september steeg dat naar 1,09 procent, een maand eerder was dat 1,03 procent van de Steam-gebruikers.

In totaal heeft Oculus momenteel een marktaandeel van 50,07 procent onder Steam-gebruikers. Hieronder vallen de Oculus Rift CV1, Oculus Rift S, en de oudere Rift-development kits. Oculus haalde dit percentage tweemaal eerder; voor de release van de originele HTC Vive begin 2016, en vlak voor de release van de Vive Pro in 2017, nadat de prijs van de Rift werd verlaagd naar 450 euro, schrijft UploadVR.

De HTC Vive heeft momenteel een marktaandeel van 32,5 procent. Vorige maand was dit nog 35,4 procent. Windows Mixed Reality-brillen daalden deze maand van 8,24- naar 5,87 procent. De daling begon al rond de release van de Rift S en de Valve Index, die deze maand ook een hoger gebruikersaantal bereikte met 4,98 procent ten opzichte van 3,32 procent in augustus.

Volgende maand komt de HTC Vive Cosmos op de markt. Mogelijk zal deze headset wat marktaandeel van Oculus overnemen. Deze bril is met 799 euro wel duurder dan de Oculus Rift S, die op het moment van schrijven voor 499 euro verkrijgbaar is.