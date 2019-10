Steam krijgt ondersteuning voor lokale multiplayer via internet

Steam krijgt een functie om games met een lokale multiplayer via deze optie te spelen via het internet. Dat zegt Valve op een pagina voor ontwikkelaars. De functie gaat Remote Play Together heten.

Daarbij gaat het om games met lokale multiplayer, co-opgames die werken via lokale netwerken en games die normaal speelbaar zijn in splitscreen, meldt PCGamer. Alle games die dat ondersteunen zitten automatisch in de bèta, die volgens Valve over ongeveer twee weken van start gaat. De bedoeling is dat gebruikers met anderen via internet spelen alsof ze samen in één ruimte zijn.

Het systeem werkt door gebruikers andere gebruikers te laten uitnodigen om te spelen. Alleen degene die de uitnodiging stuurt, hoeft de game te hebben. Na de sessie kan degene die is uitgenodigd de game niet meer spelen zonder hem in bezit te hebben; het moet de ervaring van bij iemand op bezoek komen en dan een game spelen simuleren. Valve adviseert een internetverbinding met een downloadsnelheid van minimaal 10-30Mbit/s om de functie te laten werken.

De bèta komt beschikbaar voor gebruikers van de Steam Beta-client. Wanneer andere klanten van de gamestreamdienst het kunnen gaan gebruiken, is onbekend. De functie is nieuw voor Steam, maar onder meer Nvidia's GeForce Experience ondersteunde het al eerder.