Steam werkt aan 'lokale multiplayer via internet'-functie zonder accounteis

Remote Play Together vereist in Steams bètaclient niet langer dat uitgenodigde gebruikers een Steam-account hebben. Gebruikers kunnen in multiplayergames nu één niet-Steam-account uitnodigen. Remote Play Together laat gebruikers online lokale multiplayergames spelen.

Gebruikers die via internet met spelers zonder Steam-account willen samenspelen, gebruiken daarvoor een uitnodigingslink, schrijft Valve. Deze link kunnen spelers vinden na het opstarten van een compatibel spel in de vriendenlijst in de Steam Overlay. Gamers kunnen deze link sturen naar een vriend, die het spel via Windows, iOS, Android of een Raspberry Pi kan spelen.

De ontvanger van de link moet Steam Link of Steam installeren om de verbinding met de eerste speler te kunnen faciliteren. Gebruikers kunnen nu nog maar één niet-Steam-account uitnodigen. Daarnaast kunnen gebruikers nog wel meerdere Steam-vrienden uitnodigen. Of Valve deze beperking van één niet-Steam-account wil uitbreiden, is niet bekend. Het is evenmin onduidelijk wanneer de functie naar de stabiele Steam-versie komt.

Met Remote Play Together kunnen spelers lokale splitscreen- of shared-screen-spellen spelen alsof ze in dezelfde ruimte zijn. Steam streamt hiervoor het beeld van de uitnodigende gebruiker naar de andere gebruikers. Input van bijvoorbeeld een controller of toetsenbord wordt weer naar die eerste gebruiker verzonden. De uitgenodigde gebruikers zien alleen het spel van de gebruiker en kunnen dus bijvoorbeeld niet naar het bureaublad navigeren.

Valve maakte Remote Play Together eind 2019 beschikbaar voor alle gebruikers. De ontwikkelaar adviseert een internetverbinding met een minimale downloadsnelheid van 10Mbit/s tot 30Mbit/s. Gebruikers die worden uitgenodigd hoeven het spel niet gekocht of geïnstalleerd te hebben. Remote Play Together werkt met duizenden games waaronder Stardew Valley, Sid Meier's Civilization VI en Call of Duty: Black Ops III.