Twitter toont eerste beelden van Super Follow-abonnement met exclusieve tweets

Twitter onderzoekt een Super Follow-functie, waarmee volgers van een account tegen betaling extra functies kunnen krijgen. Het platform noemt de voorbeelden van een speciale badge en exclusieve tweets en nieuwsbrieven. Of en wanneer deze functie verschijnt, is niet duidelijk.

Met Super Follow wil Twitter het voor gebruikers mogelijk maken om via het platform te kunnen verdienen aan andere Twitter-gebruikers. Twitter mikt hiermee op grote accounts met veel volgers. Het bedrijf lijkt nog niet definitief te hebben besloten of deze functie er gaat komen of niet. Waarschijnlijk krijgt Twitter een deel van de opbrengsten.

In een presentatie gericht aan investeerders en analisten geeft Twitter het voorbeeld van een account dat het fictieve Regina Lennox wil Super Followen. Tegen vijf dollar per maand krijgt een gebruiker in dit voorbeeld een supporter badge, exclusieve nieuwsbrieven en tweets, kortingen en toegang tot een afgesloten Community. Communities is een andere nieuwe functie die Twitter aankondigde. Het is niet bekend in hoeverre de persoon die gevolgd wordt zelf de voorwaarden van het abonnement kan aanpassen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de gevolgde kan bepalen hoeveel het abonnement maandelijks kost.

Volgens het voorbeeld kunnen abonnees ieder moment opzeggen. Grote accounts zouden Super Follows kunnen gebruiken om bijvoorbeeld filmpjes aan abonnees te laten zien, voordat andere volgers deze video zien. Alleen abonnees kunnen dan onder deze tweet reageren. Twitter-ceo Jack Dorsey maakte eerder deze week al bekend te werken aan de paywall.

Met Communities wil Twitter het voor gebruikers weer makkelijker maken om berichten en informatie te vinden over een bepaald onderwerp. Dit kan een maatschappelijk thema zijn, zoals sociale rechtvaardigheid, of een onderwerp als katten of planten. Gebruikers moeten zelf Communities aan kunnen maken en kunnen volgen.

Twitter werkt tot slot aan meerdere functies die het welzijn van gebruikers moet verbeteren. Zo krijgen gebruikers in de toekomst mogelijk een melding als een van hun berichten negatieve aandacht krijgt, zoals beledigende of 'spammy' reacties. Vermoedelijk wil Twitter dit doen zodat gebruikers de reacties onder hun berichten beter in de gaten kunnen houden en bijvoorbeeld reacties kunnen verbergen indien nodig.

Ook werkt Twitter aan een 'veilige modus'. Wanneer Twitter detecteert dat gebruikers beledigende of spammy berichten sturen naar een gebruiker die de veilige modus heeft ingeschakeld, zorgt die veilige modus ervoor dat die 'vervelende' gebruikers een week lang beperkt met dat account kunnen communiceren. Daarnaast worden de reacties van deze gebruikers aan minder mensen getoond. Twitter werkt tevens aan een automatische blokkeer- en dempfunctie. Wanneer gebruikers deze functie inschakelen, zien ze bijvoorbeeld minder berichten met scheldwoorden.