'Twitter werkt aan een aanzienlijke vernieuwing van TweetDeck'

Twitter gaat weer investeren in Twitter-client TweetDeck. Dat zegt productleider Kayvon Keykpour van Twitter. De dienst voor het beheren van meerdere Twitter-accounts wordt 'aanzienlijk' vernieuwd. Wat er verandert is nog niet bekend.

In een interview met The Verge zegt productleider Kayvon Beykpour van Twitter dat het bedrijf werkt aan een 'behoorlijk grote vernieuwing' van TweetDeck. "We hebben TweetDeck de afgelopen tijd te weinig liefde gegeven. Dat gaat veranderen", zegt hij. Later dit jaar belooft Beykpour meer details te geven over de vernieuwing.

TweetDeck was aanvankelijk een thirdparty-dienst en werd in 2011 door Twitter gekocht voor tussen de 40 en 50 miljoen dollar. Sindsdien heeft Twitter niet veel vernieuwd aan de app. In 2013 kreeg de browserversie nog wel een opfrisbeurt met nieuwe functionaliteit en in de afgelopen jaren werden er wel de nodige bugfixes en kleine aanpassingen gedaan. Twitter belooft nu dat daar verandering in komt met deze vernieuwing.

Onlangs berichte Bloomberg dat Twitter overweegt om een betaalde versie van TweetDeck te maken voor grootgebruikers van de dienst, zoals bedrijven die meerdere accounts bijhouden. TweetDeck is al jaren gratis te gebruiken en heeft geen advertenties, in tegenstelling tot de reguliere Twitter-client. Het idee voor een betaalde versie van TweetDeck was er eerder al in 2017, Twitter onderzocht toen of mensen bereid zouden zijn voor de dienst te betalen, maar dat onderzoek werd gestaakt.