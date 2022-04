Twitter zet voor het eerst reacties bij tweet Nederlandse politicus uit

Twitter heeft voor het eerst een tweet van een Nederlandse politicus voorzien van het label dat aangeeft dat de informatie misleidend is. Daardoor zijn reacties op de tweet niet langer zichtbaar en is retweeten niet langer mogelijk.

De tweet in kwestie van FvD-lijsttrekker Thierry Baudet bevat volgens Twitter misinformatie over coronavaccins en daarom is de verspreiding van de tweet op het platform stopgezet. Dat gebeurt onder de vlag van het nieuwe beleid rond misinformatie rond coronavaccins, dat sinds vorige week geldt. Een dergelijk label zorgt ervoor dat gebruikers de tweet alleen nog kunnen zien, maar er niet meer op kunnen reageren of het kunnen retweeten.

Het is voor het eerst dat Twitter een tweet van een Nederlandse politicus van een label voorziet. In een reactie spreekt FvD van 'buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie', omdat Twitter het label een week voor de Tweede Kamerverkiezingen neerzet. "FvD wil een anticensuurwet. Niet-strafbare uitingen op social media mogen niet worden gecensureerd", aldus de partij.

Twitter heeft geen beleid rond misinformatie rond de Nederlandse verkiezingen, iets dat er wel was rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind vorig jaar. Onder dat beleid verschenen er labels onder tweets van diverse Amerikaanse politici, waaronder de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Trump is inmiddels niet meer welkom op Twitter wegens aanzetting tot geweld.