Facebook, Instagram en Twitter blokkeren accounts Trump 12 tot 24 uur - update

Facebook en Instagram hebben het account van de Amerikaanse president Donald Trump 24 uur geblokkeerd en Twitter heeft een blokkade ingesteld van 12 uur. De diensten deden dat na opruiende berichten van Trump. Twitter overweegt een permanente ban.

De blokkade van de accounts van Trump volgde enkele uren nadat de president een videoboodschap plaatste van ongeveer een minuut, als een reactie op de bestorming van het Capitool. In de video riep hij zijn aanhangers op om naar huis te keren, maar herhaalde hij ook meermaals de claims dat de verkiezingen gestolen zijn en dat hij zelf overtuigend heeft gewonnen. De platforms hebben die video ook verwijderd. Ook plaatste Trump diverse berichten die aangezet zouden hebben tot geweld.

Twitter stelde om 1 uur 's nachts Nederlandse tijd een ban in van 12 uur en eiste de verwijdering van drie berichten van de zittende president. Als Trump dat niet doet, wordt zijn account opgeheven. Die berichten zijn al niet meer te zien, er staat bij dat ze 'niet beschikbaar zijn' omdat ze in overtreding waren van Twitter-regels.

Toekomstige schendingen van de Twitter-regels zullen resulteren in een permanente ban van het account @realDonaldTrump, zegt het Twitter Safety-team. Twitter heeft eerder berichten van Trump beperkt, bijvoorbeeld door er waarschuwingen onder te zetten of reacties uit te schakelen, maar het is voor het eerst dat berichten zijn verwijderd en dat het account op slot gaat. Eerder gaf Twitter Trump juist meer vrijheid. In 2017 besloot de dienst retweets van Trump van haatvideo's te laten staan vanwege legitiem publiek belang.

Facebook besloot op donderdag 2:36 uur Nederlandse tijd om de accounts van Trump 24 uur te blokkeren. Datzelfde geldt voor het Instagram-account van Trump. Volgens Facebook krijgt de president de tijdelijke ban vanwege twee berichten die 'per saldo' het risico op meer geweld vergroten, in plaats van dat te verkleinen. De videoboodschap die Trump plaatste, werd vrij snel na publicatie verwijderd door Facebook. Aanvankelijk was het bericht te zien met waarschuwingen en het onderschrift dat Biden de presidentsverkiezingen officieel gewonnen heeft.

Of Facebook ook een permanente blokkade van de Trump-accounts overweegt, is niet bekend. Het platform schrijft 'de situatie in de gaten te houden en aanvullende maatregelen te nemen als dat nodig is om mensen veilig te houden'.

Update, 17:16: De Facebook- en Instagram-accounts van Trump worden voor onbepaalde tijd geblokkeerd, meldt Facebook-topman Mark Zuckerberg. Trump kan in ieder geval de komende twee weken, tot na zijn machtsoverdracht aan Biden, geen gebruik maken van zijn accounts.