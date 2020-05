Twitter en Facebook zijn tegen decreet Trump voor reguleren social media

Twitter en Facebook hebben zich uitgesproken tegen een decreet van de Amerikaanse president Donald Trump die poogt sociale media te reguleren. Met het decreet wil Trump sociale media verantwoordelijk maken voor de inhoud op hun platforms.

Het decreet stelt dat er binnen twee maanden een petitie komt om de FCC te vragen zijn interpretatie van de wet aan te passen. De wet waarover het gaat, is sectie 230 van de Communications Decency Act uit 1996. Die beschermt bedrijven tegen aansprakelijkheid voor wat er verschijnt op hun platforms, zolang zij 'in good faith' proberen te modereren.

Trump stelt dat die wet een ander gevolg heeft gehad dan de bedoeling was. "Sectie 230 was niet bedoeld om een klein aantal bedrijven te laten uitgroeien tot titanen die vitale wegen controleren voor nationaal discours, terwijl ze net deden of ze open forums voor debat waren en om dan deze kolossen immuniteit geven als zij hun macht gebruiken om inhoud te censureren en standpunten die zij niet leuk vinden het zwijgen op te leggen."

Twitter stelt dat Trump geen gelijk heeft. "Sectie 230 beschermt Amerikaanse innovatie en vrijheid van meningsuiting. Pogingen om vanuit een kant die te eroderen, bedreigen de toekomst van online meningsuiting en internetvrijheid."

Facebook denkt dat het weghalen van sectie 230 juist het omgekeerde effect heeft, zegt het bedrijf tegen The Verge. "Door bedrijven bloot te stellen aan mogelijke aansprakelijkheid voor alles wat miljarden mensen over de hele wereld zeggen, zou dit bedrijven straffen die ervoor kiezen om controversiële meningen toe te staan en moedigt het platforms aan om alles te censureren waar mogelijk iemand aanstoot aan neemt."

De senator die sectie 230 mede heeft geschreven, Ron Wyden uit de staat Oregon, vreest hetzelfde effect. "Trump heeft duidelijk de pijlen gericht op sectie 230, omdat het het recht van bedrijven beschermt om zijn leugens te hosten. Er staat niets in sectie 230 over politieke neutraliteit." Het is onbekend of het decreet de kracht van wet heeft om de FCC over te halen sectie 230 anders te interpreteren. Die wet is nog steeds geldig.

Met het decreet maakt Trump zijn dreigement van eerder deze week waar. Hij dreigde om sociale media te reguleren nadat Twitter enkele van zijn tweets van een label had voorzien om lezers te wijzen op gefactcheckte informatie over het onderwerp. Die actie lijkt de aanleiding te zijn, maar de wil om sectie 230 omver te werpen leeft al langer binnen de groep van Trump en zijn aanhangers.