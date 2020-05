CD Projekt Red meldt 50 miljoen verkopen voor The Witcher-games

CD Projekt Red heeft in totaal meer dan 50 miljoen exemplaren van games in de The Witcher-serie verkocht. Dat meldt het Poolse gamebedrijf donderdag. Met name deel 3 van de serie is zeer succesvol.

CD Projekt Red bedankt fans bij de melding op Twitter van de 50 miljoen verkochte exemplaren van The Witcher. Het eerste deel van de actie-rpg verscheen in 2007 voor Windows en macOS, gevolgd door The Witcher 2: Assassins of Kings in 2011. Volgens game-analist Daniel Ahmad waren er ten tijde van de aankondiging van The Witcher 3: Wild Hunt, in februari 2013, zo'n 5 miljoen exemplaren van de eerste twee delen verkocht.

Volgens hem heeft The Witcher 3 voor zo'n 28 miljoen stuks bijgedragen aan het totaal van 50 miljoen. Onder andere de komst van de Netflix-serie zorgde recent voor een toename van de populariteit van de games. Op Steam was eind vorig jaar een opleving van het aantal Witcher 3-spelers zichtbaar. Bij de actuele kwartaalcijfers van CD Projekt Red is te zien dat de uitbreidingen voor The Witcher 3 en de release van de Nintendo Switch-versie voor oplevingen van de verkoop zorgden.