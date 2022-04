The Witcher 3 met raytracing verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series X en pc

CD Projekt Red werkt aan een versie van The Witcher 3 met opgepoetste graphics en kortere laadtijden. De studio brengt The Witcher 3: Wild Hunt met een verbeterde weergave naar de PlayStation 5, Xbox Series X en de pc. Het spel krijgt ondersteuning voor raytracing.

CD Projekt Red maakt The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition gereed voor de nieuwe consoles en in aanvulling op het basisspel komen dus ook de beide uitbreidingen Hearts of Stone en Blood & Wine naar de PlayStation 5 en Xbox Series X. Naast raytracingondersteuning belooft de studio dat het spel meer visuele en technische verbeteringen waaronder kortere laadtijden krijgt bij de consoles en de pc.

Het spel komt als losstaande game beschikbaar maar wie The Witcher 3 al op de pc, Xbox One of PlayStation 4 heeft, kan deze als gratis update ontvangen. Meer details maakt CD Projekt Red nog niet bekend. Zo is onbekend op welke datum het spel verschijnt.

CD Projekt Red maakte afgelopen week zijn resultaten over het eerste half jaar van 2020 bekend. The Witcher 3 was daarbij nog steeds de belangrijkste bron van omzet. Dat komt onder andere omdat het spel vorig jaar voor de Nintendo Switch verscheen. Het Poolse gamebedrijf behaalde een omzet van omgerekend 81,8 miljoen euro, bijna 70 procent meer dan in het jaar ervoor.

CD Projekt Red kondigde The Witcher 3 in 2013 aan. Naar schatting zijn er zo'n 28 miljoen exemplaren van het spel verkocht.