The Witcher 3 op Nintendo Switch krijgt cross-savefunctie voor pc

CD Projekt Red heeft een update voor de Nintendo Switch-versie van The Witcher 3: Wild Hunt uitgebracht waarmee spelers die mogelijkheid krijgen gebruik te maken van eventuele savegames van het spel op Steam of Game-distributieplatform GOG.com.

CD Projekt Red schrijft dat update 3.6 voor The Witcher 3: Wild Hunt op de Nintendo Switch onder meer savegame-integratie introduceert met Steam en GOG. Dat betekent dat Switch-spelers hun eventuele progressie in het spel op de pc kunnen overhevelen naar de Switch.

De ontwikkelaar waarschuwt spelers dat er wel enkele zaken mis kunnen gaan bij het doorgeven van savegames van de pc naar de Switch. Zo kan het dat mod-gerelateerde bugs van een door mods aangepaste pc-versie van The Witcher 3: Wild Hunt ook op de Switch kunnen belanden als de cross-savefunctie wordt gebruikt. Daarnaast zal de Cloud Save-functie van de Switch het savebestand niet herkennen als de naam op de pc is veranderd.

Daarnaast introduceert update 3.6 touch control-ondersteuning voor het menu, de hud en het spelen van de minikaartgame Gwent. Verder zijn er nu een aantal nieuwe grafische opties beschikbaar op de Switch, zoals de mogelijk om de depth of field, anti-aliasing, motion blur en chromatische aberratie aan te passen.

Spelers van The Witcher 3 op de PlayStation 4 en Xbox One hoeven voorlopig niet te rekenen op zo'n cross-savefunctie. Een woordvoerder van CD Projekt Red laat aan USgamer weten dat het specifiek voor de Switch-versie is gemaakt en dat er geen plannen zijn om een soortgelijke functionaliteit te introduceren in andere versies van The Witcher 3.