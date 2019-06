The Witcher 3 voor Nintendo Switch draait in 540p-resolutie in handheld-modus

Nintendo heeft onlangs in het kader van de E3-beurs in Los Angeles een Nintendo Switch-versie aangekondigd van The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition. Inmiddels laten de makers weten dat er sprake is van een 540p-resolutie als het spel zonder dock wordt gespeeld.

Op het Twitter-account van The Witcher meldt het team dat er naast de 540p-resolutie in handheld-modus sprake is van 720p zodra de port van de The Witcher 3 wordt gespeeld met de Switch in het dock. Daarbij wordt een dynamische resolutie toegepast, zodat het spel ook redelijk goed speelbaar moet blijven tijdens onderdelen waarin de hardware het zwaar te verduren krijgt wat de grafische berekeningen betreft.

Vermoedelijk zal het spel niet verder gaan dan dertig beelden per seconde, al hebben de makers dat niet bevestigd. Wel laten ze verder weten dat The Witcher 3: Wild Hunt een opslagruimte van ongeveer 32GB vergt, wat zou moeten betekenen dat er geen nadere downloads nodig zijn als het spel in fysieke vorm wordt gekocht. Het team achter het spel meldt ook nog dat er geen sprake is van savegames die tussen meerdere platforms werken; daardoor is het niet mogelijk om savegames vanaf de pc, de PS4 of Xbox One over te zetten naar de Switch om vervolgens door te spelen.

Nintendo maakte onlangs bekend dat het spel nog dit jaar naar de Nintendo Switch komt, al is nog geen releasedatum bekendgemaakt. De stemacteur van het hoofdpersonage uit The Witcher 3 hintte eerder deze maand al op de komst van een Switch-port van het spel. The Witcher 3 kwam in 2015 uit voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One.