The Witcher 3 Complete Edition komt in 2019 naar de Nintendo Switch

Nintendo heeft op de E3-beurs in Los Angeles een Switch-versie aangekondigd van The Witcher 3 Complete Edition. Het spel moet inclusief alle dlc nog in 2019 uitkomen voor de console van Nintendo. Het derde deel van de Witcher-serie kwam oorspronkelijk in 2015 uit.

Nintendo liet tijdens de Nintendo Direct-livestream een korte trailer van de Switch-versie te zien, met de tekst dat de complete edition nog dit jaar uit moet komen. Dat is dus het basisspel, inclusief de uitbreidingspakketten Hearts of Stone en Blood and Wine en alle uitgebrachte dlc. Wanneer in 2019 het spel voor de Nintendo Switch op de markt moet komen, is nog niet bekend.

The Witcher 3 kwam in 2015 uit voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One. Een jaar later kwam een Game of the Year-versie uit, eveneens met alle uitbreidingspakketten en dlc. De stemacteur van het hoofdpersonage uit The Witcher 3 hintte eerder deze maand al naar een Switch-port van het spel, maar tot nu toe wilden ontwikkelaar CD Projekt Red en Nintendo niets loslaten over de mogelijke port.