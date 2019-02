Ontwikkelteam Cyberpunk 2077 bestaat uit meer dan vierhonderd man

Volgens ontwikkelaar CD Projekt Red werken er meer dan vierhonderd mensen aan Cyberpunk 2077. Daarmee is het team dat aan de game werkt 60 procent groter dan het team dat The Witcher 3 maakte.

De grootte van het team blijkt uit een verklaring die de ontwikkelaar gaf tegenover Stockwatch. CD Projekt Red gaf de Poolse website antwoord op de vraag of het vertrek van creatief directeur Sebastian Stępień invloed heeft op de ontwikkeling van de game. Volgens de ontwikkelaar is dat niet het geval en werken er meer dan vierhonderd mensen aan het spel.

Eerder deze maand bleek dat Stępień de overstap naar Blizzard Entertainment heeft gemaakt. Dat werd opgemerkt door een gebruiker van het forum Resetera. De creatief directeur was sinds 2016 verantwoordelijk voor het verhaal en de setting waarin Cyberpunk 2077 zich afspeelt. Vermoedelijk was zijn werk aan de game klaar op het moment van zijn vertrek.

Het team dat aan Cyberpunk 2077 werkt is in de afgelopen jaren flink uitgebreid. Vorig jaar opende de ontwikkelaar een derde studio in Polen om de ontwikkeling van de game te ondersteunen. Ook ging CD Projekt Red een samenwerking aan met het Canadese Digital Scapes. Aan de ontwikkeling van The Witcher 3 werkten op het hoogtepunt tweehonderdvijftig mensen.

Wanneer Cyberpunk 2077 uitkomt is nog niet bekend. CD Projekt Red toonde in augustus vorig jaar de eerste gameplaybeelden van het spel dat in 2012 werd aangekondigd. De game moet een kruising tussen een fps en een rpg worden en zal voor de pc, PlayStation 4 en de Xbox One verschijnen.

