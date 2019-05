CD Projekt Red toont nieuwe gameplaybeelden Cyberpunk 2077 op de E3

Ontwikkelaar CD Projekt Red toont gameplaybeelden van zijn komende sci-fi-shooter Cyberpunk 2077 op de E3-persconferentie. Van de game krijgt het publiek een andere presentatie dan de op de beurs aanwezige pers.

CD Projekt Red-communitymanager Marcin Momot berichtte in een tweet dat de game op E3 speelbaar getoond wordt maar dat de gameplaypresentaties gespeeld worden door de medewerkers van CD Projekt Red. Ook laat hij weten dat de pers een andere presentatie krijgt dan het grote publiek. Of de ontwikkelaar ook zijn onaangekondigde rpg gaat presenteren, is nog niet bekend.

De ontwikkelaar presenteerde Cyberpunk 2077 voor het eerst in 2012, waarna bijna zes jaar later de eerste gameplaybeelden te zien waren. Twee maanden na het tonen van de eerste gameplaybeelden aan het publiek werd een samenwerking met Canadese studio Digital Scapes aangekondigd. Deze studio is onder andere bekend van het meewerken aan titels als Company of Heroes en Prototype. In februari van dit jaar bestond het team dat aan de game werkt uit meer dan vierhonderd man. Creatief directeur Sebastian Stępień vertrok echter naar Blizzard.

De game is een kruising tussen een fps en een rpg en komt naar verwachting uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Wanneer de game precies uitkomt is nog niet bekend. Een jaar geleden publiceerde Tweakers een preview over Cyberpunk 2077.