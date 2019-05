Fox-zenders blijven beschikbaar voor KPN-klanten

KPN heeft besloten dat de verschillende tv-zenders van Fox Benelux toch beschikbaar blijven voor zijn klanten en dus in de toekomst ook gewoon worden doorgegeven. Dat melden beide bedrijven.

KPN meldt op zijn website dat de zenders van Disney/Fox Networks Group ook na 1 juni beschikbaar blijven voor klanten van KPN, Telfort en Xs4all. Fox bevestigt op Twitter dat er overeenstemming is bereikt. De huidige overeenkomst betekent dat de zenders Fox TV, National Geographic, Disney Channel, 24Kitchen, BabyTV en NatGeoWild beschikbaar blijven voor KPN-klanten.

Hiermee komt er een einde aan het conflict tussen de Benelux-afdeling van Fox en KPN. De provider gaf eerder aan dat de twee partijen er in de onderhandelingen niet uitkwamen dat er daarom naar alternatieven werd gezocht. Fox was het niet eens met die lezing en zei dat het optimistisch was over de uitkomst.

Het was niet de eerste keer dat beide partijen met elkaar in de clinch lagen. Een kleine drie jaar geleden was er onenigheid over het aanbieden van betaalzenders, waaronder Fox Sports Eredivisie. Dat mondde uiteindelijk uit in een rechtszaak, die Fox toen won. Een week daarna bereikten beide bedrijven een akkoord over het sportzenderpakket van Fox.