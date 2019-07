KPN maakt Fox Sports 1 onderdeel van basispakket van iTV-klanten

KPN breidt zijn interactief tv-abonnement vanaf het basispakket uit met de vernieuwde Fox Sports 1-zender. Het kanaal biedt een selectie van Fox Sports-programma's met onder meer voetbal uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, KNVB Beker en UEFA Europa League.

Fox Sports 1 is vanaf dinsdag zonder meerprijs beschikbaar voor alle iTV-klanten van KPN, Xs4all en Telfort. Bij elke KNVB-Bekerronde zijn er live-wedstrijden op zowel dinsdag, woensdag als donderdag. Verder zijn er op elke speeldag samenvattingen te zien van alle KNVB-Bekerwedstrijden. Op maandagavond zendt Fox Sports 1 telkens een live-wedstrijd uit de Keuken Kampioen Divisie uit, en op vrijdagen is er een schakelkanaal met hoogtepunten uit de Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie en Duitse Bundesliga. Op zaterdagavond en zondagmiddag is er live Eredivisievoetbal op Fox Sports 1.

KPN laat verder weten dat de betaalde zenders Fox Sports 2 en 3 met de internationale sportzenders Fox Sports 4, 5 en 6 worden samengevoegd tot één zenderpakket. Dit pakket kost 12,99 euro per maand, maar is gratis voor klanten met KPN Compleet. Alle klanten met betaalde zenders worden geïnformeerd door KPN en daarna overgezet naar het nieuwe pakket met alle betaalde Fox Sports zenders.