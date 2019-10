KPN komt met 'coulanceregeling' voor foutief Fox Sports-aanbod bij Hussel

KPN-klanten die overstapten naar een nieuw Hussel-abonnement met Fox Sports, kregen de afgelopen weken op de bevestiging te zien dat het Fox Sports-pakket daar gratis onderdeel van is. Dat is echter niet het geval. KPN zegt nu met een 'coulanceregeling' te komen.

Hussel-bestelling met gratis Fox Sports-pakket

Op het KPN-forum klagen klanten de afgelopen weken over perikelen rondom de nieuwe Hussel-abonnementen. Meerdere klanten maakten de overstap van een KPN Compleet-abonnement naar Hussel in combinatie met Fox Sports, in de veronderstelling dat dit goedkoper zou zijn. Op de bevestiging van hun bestelling en op het contract kregen zij te zien dat het Fox Sports-pakket van dertien euro per maand gratis onderdeel is van het abonnement, net zoals dat het geval was bij KPN Compleet.

KPN zegt dat dit om een communicatiefout gaat. Met de ingang van de nieuwe Hussel-abonnementen biedt KPN geen gratis Fox Sports-pakket meer aan bij het afnemen van gecombineerde diensten. Wel kunnen klanten kiezen voor 5 euro korting op het pakket. KPN-woordvoerder Reneé Schnitzler zegt tegen Tweakers dat er een 'coulanceregeling' komt voor klanten die Hussel met Fox Sports besteld hebben. Hoe die regeling er precies uit gaat zien is nog niet bekend; de provider zegt daar later op terug te komen.

De woordvoerder verklaart dat er 'onduidelijke communicatie richting klanten heeft plaatsgevonden bij het bestellen van Fox Sports in combinatie met KPN Hussel'. Volgens de woordvoerder komt dat door een programmeerfout en is dat vorige week donderdag opgelost. Dat betekent dat de provider ruim twee weken bij bestellingen en contracten heeft aangegeven dat het Fox Sports-pakket gratis is. KPN introduceerde de Hussel-abonnementen op 8 oktober.

Klanten uiten ook hun ongenoegen over het feit dat het niet mogelijk is om terug te gaan naar een KPN Compleet-abonnement als ze zijn overgestapt naar Hussel. Klanten kunnen zich beroepen op de wettelijke bedenktijd van veertien dagen en het is mogelijk om het contract te annuleren, maar als het nieuwe Hussel-abonnement al is ingegaan, kunnen klanten niet teruggezet worden naar het vorige abonnementstype. Volgens KPN is dat technisch niet mogelijk. De KPN-woordvoerder bevestigt dat dit niet kan. Als klanten een Hussel-abonnement hebben afgesloten met een ingangsdatum in de toekomst, is het wel mogelijk om te annuleren en KPN Compleet-abonnement te behouden.