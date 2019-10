Chinese overheid gaat miljarden investeren in productie van halfgeleiders

De Chinese overheid gaat zo'n 26 miljard euro investeren in de productie van halfgeleiders. Dit doet de overheid om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse bedrijven. Het land importeert jaarlijks voor 200 miljard dollar aan chips vanuit landen als de VS.

Volgens een document dat door de Chinese overheid is gepubliceerd, komen de investeringen vooral van Chinese staatsinstanties. Zo doet het Ministerie van Financiën een investering van omgerekend 2,87 miljard euro, terwijl de China Development Bank 2,8 miljard investeert. Ook lokale regeringen en bedrijven doen investeringen in het fonds, waaronder China Tobacco.

China is 's werelds grootste chipimporteur en maakte eerder al bekend dat het flink zou investeren in de productie van zijn eigen halfgeleiders. De overheid gaf aan om 204 miljard yuan, omgerekend zo'n 26 miljard euro, te investeren in chipproductie op eigen bodem, schrijft financieel persbureau Bloomberg. De Chinese overheid zet deze week woorden om in daden door een officieel investeringsfonds op te zetten.

Het is niet de eerste keer dat China investeert in chipproductie. Zo ontving chipfabrikant Tsinghua Unigroup in 2017 een investering van omgerekend 20 miljard euro. China hoopt met de investeringen minder afhankelijk te zijn van westerse overheden. De nieuwe ontwikkelingen lijken mede te komen door sancties van de Amerikaanse overheid, die steeds meer Chinese bedrijven op een zwarte lijst zet. Naar bedrijven op deze lijst mogen geen producten geëxporteerd worden vanuit de VS.

In juni 2019 produceerde China zo'n 16 procent van zijn eigen chips, schreef CNBC. Het gaat hierbij om producten als de Kirin-soc's van Huawei, die worden geproduceerd door HiSilicon. Overigens maakt het bedrijf voor deze chips wel gebruik van de chiparchitectuur van ARM.

Door het opvoeren van eigen chipproductie kan China in de toekomst mogelijk grotendeels afstappen van chipimport uit landen als de Verenigde Staten. Volgens Bloomberg heeft het land de visie om 'honderden miljarden dollars' te investeren om een prominenten plek in de chipindustrie te verkrijgen. Dit zou volgens bazen van Amerikaanse techbedrijven een 'negatieve invloed kunnen hebben op de belangen van de VS', schrijft het persbureau.

China heeft al langer de ambitie om af te stappen van de productie van goedkopere goederen. Volgens het in 2015 gepresenteerde Made in China 2025-plan moet het land in dat jaar zo'n 70 procent van alle core-materialen voor high-tech producten op eigen bodem produceren.