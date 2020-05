'VS wil dat TSMC ook chips op Amerikaans grondgebied gaat maken'

De Amerikaanse overheid is met TSMC in gesprek over een chipfabriek in de Verenigde Staten. TSMC zou hiervoor ook al met Apple hebben gesproken. De VS wil zo minder afhankelijk zijn van chipproductie in Azië.

Volgens The Wall Street Journal is de Amerikaanse regering in overleg met TSMC, Intel en Samsung om de chipproductie op Amerikaans grondgebied uit te breiden. Intel en Samsung hebben al chipfabrieken in de VS, TSMC nog niet. Dat bedrijf heeft wel de dochteronderneming WaferTech, die in de VS is gevestigd.

Een TSMC-woordvoerder meldt tegen Associated Press dat het 'actief beschikbare locaties bekijkt, waaronder in de VS', maar dat er geen concrete plannen zijn. Volgens de WSJ is TSMC ook al in gesprek met Apple over een eventuele Amerikaanse productiefaciliteit. TSMC maakt Apples A-serie socs voor de iPhone en iPad.

WSJ heeft verder een document in handen waarin Intel-topman Bob Swan aan de Amerikaanse Defensie meldt bereid te zijn samen met het Pentagon te werken aan een commerciële chipfabriek 'gezien de onzekere geopolitieke situatie'. De VS zou minder afhankelijk willen zijn van Azië wat de chipproductie betreft, gezien de spanningen met China die worden aangewakkerd door spionageclaims en handelsbelemmeringen. Ook zouden er zorgen zijn over de levering van chips door de covid 19-uitbraak.