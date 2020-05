TSMC gaat 5nm-chipfabriek bouwen in de Verenigde Staten

De Taiwanese chipfoundry TSMC heeft bevestigd een halfgeleiderfabriek in de Amerikaanse staat Arizona te gaan bouwen. De fabriek gaat zich richten op de 5nm-productie van chips en die moet in 2024 van start gaan.

De bouw van de nieuwe TSMC-chipfaciliteit in Arizona start in 2021. In 2024 wil het bedrijf daar de 5nm-productie starten en uiteindelijk moet de fabriek 20.000 wafers per maand verwerken. Met de ingebruikname van de nieuwe fab zijn volgens TSMC 1600 banen in de techsector gemoeid, naast duizenden indirecte banen.

TSMC heeft onder eigen naam nog geen chipfabriek in de VS, maar wel is er een fab van dochterbedrijf WaferTech in Camas, Washington. Daarnaast heeft TSMC ontwerpafdelingen in Austin, Texas en San Jose in Californië. De belangrijkste fabs van TSMC staan momenteel in Taiwan en China. Daar worden onder andere 7nm-chips voor AMD en Apple geproduceerd.

De komst van de chipfabriek is een opsteker voor de Amerikaanse overheid, die aan het lobbyen is bij chipfabrikanten om meer productie op Amerikaans grondgebied te laten plaatsvinden om minder van Azië afhankelijk te zijn. Ook Intel is benaderd om meer chipfabrieken in de VS te starten.