TSMC krijgt toestemming voor bouw 2nm-chipfabriek in Taiwan

TSMC heeft toestemming gekregen om een nieuwe chipfabriek te bouwen in Taiwan. Deze nieuwe fabriek moet 2nm-chips gaan produceren en komt in Hsinchu County te staan, een van de belangrijkste chipproductielocaties in Taiwan.

TSMC ontving op woensdag toestemming van de Taiwanese Environmental Review Committee, schrijft zakenkrant Nikkei Asia. Daarmee heeft het bedrijf officieel groen licht gekregen voor de bouw van zijn 2nm-fabriek. De bouw zou volgend jaar van start gaan. In 2023 zou de chipmaker beginnen met het installeren van productieapparatuur in de nieuwe fabriek. De 2nm-fabriek wordt volgens Nikkei Asia gebouwd nabij de township Baoshan en zou ongeveer 20 hectare beslaan.

Het is nog niet duidelijk wanneer TSMC begint met de productie van 2nm-chips. De huidige roadmap van het bedrijf gaat tot 3nm; dat procedé moet eind dit jaar gereed zijn voor testproductie en meer grootschalige 3nm-productie moet volgend jaar van start gaan. TSMC schreef eerder dit jaar in zijn jaarlijkse rapport dat zijn 2nm-node, ook wel 'N2', 'goed door de pijplijn vordert'. TSMC zal met zijn N2-procedé overstappen op gaa -transistors, maar het bedrijf heeft verder nog geen technische details over zijn 2nm-node.

Naast deze nieuwe 2nm-chipfabriek, is TSMC ook aan het uitbreiden buiten Taiwan om zijn productieketen te diversifiëren en om de vraag van overzeese klanten te faciliteren. Het bedrijf werkt momenteel aan een fabriek in de Amerikaanse staat Arizona, waar vanaf 2024 5nm-chips geproduceerd worden. Het bedrijf zou volgens bronnen van Reuters meer chipfabrieken in de VS willen bouwen. Eerder deze maand maakte TSMC bekend dat het ook een chipfabriek in Japan overweegt en de mogelijkheid evalueert om zijn eerste Europese chipfabriek te bouwen in Duitsland.

Deze uitbreidingsplannen zouden volgens overheidsfunctionarissen het 'strategische belang' van Taiwan op de lange termijn verzwakken, waardoor het voor het land cruciaal wordt om de meest geavanceerde productietechnologieën van TSMC binnenlands te houden. Dat vertellen Taiwanese regeringsfunctionarissen aan Nikkei Asia. "Het is oké voor TSMC om zijn overzeese activiteiten uit te breiden, maar vanuit een geopolitiek perspectief is het erg belangrijk voor Taiwan om TSMC zijn meest geavanceerde technologie in eigen land te laten bouwen", vertelt een bron van de Taiwanese regering, die bekend is met 'de gedachtegang van de regering van Tsai Ing-wen' aan de zakenkrant.