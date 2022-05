TSMC kondigt op 5nm-gebaseerd N4P-procedé aan

TSMC kondigt zijn N4P-node aan. Dat is een verbeterde versie van TSMC's 5nm-procedé, die een hogere transistordichtheid biedt en krachtiger of efficiënter moet zijn. De eerste producten op basis van N4P moeten tegen de tweede helft van 2022 in productie gaan.

N4P is de derde verbetering in TSMC's 5nm-line-up, schrijft de fabrikant. Daarmee vormt N4P een verbeterde versie van de N4-node die het bedrijf vorig jaar aankondigde. Bij gelijk stroomverbruik presteert het N4P-procedé 11 procent beter dan de originele N5-node en 6 procent beter dan N4, zo claimt de fabrikant. Bij gelijke prestaties zou het nieuwe procedé 22 procent efficiënter zijn dan N5. De Taiwanese chipfabrikant schrijft dat de transistordichtheid met 6 procent is toegenomen ten opzichte van N5, maar het is niet duidelijk hoe de dichtheid van N4P zich verhoudt ten opzichte van N4.

Het N4P-procedé is ook minder complex dan zijn voorganger, claimt TSMC. Daarbij worden de wafer cycles volgens TSMC verkort doordat N4P minder maskers gebruikt. Het bedrijf meldt dat de eerste chipontwerpen rond de tweede helft van 2022 naar TSMC worden opgestuurd voor productie op N4P. Vermoedelijk gaat het daarbij om relatief kleinschalige 'riskproductie'. Het is niet bekend wanneer de fabrikant begint met massaproductie.