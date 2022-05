Gerucht: MediaTek laat eind dit jaar eerste 4nm socs maken voor 66 euro per stuk

MediaTek zou eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste socs laten maken op een 4nm-procedé. Het bedrijf zou een order voor 4nm-chips hebben neergelegd bij chipfabrikant TSMC en omgerekend rond de 66 euro per soc betalen.

Er is nog niet veel bekend over de nieuwe chip die MediaTek zou willen maken. Het zou gaan om een Dimensity 2000-soc. Daarvan gingen aanvankelijk geruchten dat die op 5nm zou worden uitgebracht. Volgens geruchten in verschillende Chinese bronnen zou die chip nu op TSMC's 4nm-procedé worden gemaakt.

MediaTek zou de order hebben weggelegd bij TSMC. Dat zei eerder al dat het eind dit jaar de testproductie wil starten van het 4nm-procedé. Volgens de Chinese bronnen zou de productie van MediaTek-socs ook dan gebeuren, maar mogelijk ook begin 2022.

Het bedrijf zou volgens de bronnen voor omgerekend 522 yuan aan de fabrikant betalen voor de socs. Dat is omgerekend zo'n 66 euro, veel meer dan huidige socs met 5G kosten. Er is nog niets bekend over telefoons waar de nieuwe chips in komen te zitten en wanneer die uitkomen, of in welke hoeveelheid.