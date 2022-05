'Intel spreekt met TSMC en Samsung over gedeeltelijk uitbesteden chipproductie'

Intel is volgens financieel persbureau Bloomberg in gesprek met verschillende halfgeleiderfabrikanten. Het bedrijf zou gesprekken voeren met TSMC en Samsung over de eventuele uitbesteding van een deel van Intels chipproductie.

Anonieme bronnen van Bloomberg, die volgens het persbureau betrokken zijn bij de onderhandelingen, claimen dat Intel nog geen definitieve beslissing over de gedeeltelijke uitbesteding van zijn chipproductie heeft genomen. Het bedrijf moet zijn plannen over minder dan twee weken aankondigen, zo schrijft de website. Intel houdt op 21 januari een teleconferentie met investeerders en ceo Bob Swan beloofde eerder dat de chipfabrikant op die datum een plan zal presenteren.

De bronnen melden dat eventuele Intel-chips die door TSMC worden geproduceerd, gebruik zullen maken van huidige procedés die ook door andere klanten van de Taiwanese halfgeleiderfabrikant worden afgenomen. Intel-producten die door TSMC worden geproduceerd, zouden 'op zijn vroegst in 2023 op de markt verschijnen'.

Bronnen van Bloomberg melden dat TSMC voorbereidingen treft om Intel-chips op zijn 4nm-node te produceren. Testproductie van TSMC's 4nm-procedé begint dit jaar en meer grootschalige productie staat in de planning voor 2022. TSMC voert momenteel al eerste tests voor Intel uit, claimen de bronnen. De fabrikant zou dat doen op zijn huidige 5nm-node. De gesprekken met Samsung zouden nog in een vroeg stadium zitten. Er worden dan ook geen details gedeeld over een mogelijke samenwerking tussen Intel en Samsung.

Intel kampt al enige tijd met vertragingen op het gebied van chipproductie. Het bedrijf had grote moeite met het rendabel opstarten van 10nm-massaproductie, waardoor Intel de introductie van die node moest uitstellen. Het 10nm-procedé wordt inmiddels gebruikt voor Ice Lake- en Tiger Lake-laptopprocessors. Dit jaar verschijnen naar verwachting de eerste 10nm-desktopprocessors in de vorm van Intels Alder Lake-serie. In maart zou Intel Rocket Lake-processors uitbrengen, die naar verwachting nog op 14nm worden gemaakt. Intel introduceerde zijn eerste 14nm-chips in 2014.

In juli kondigde Intel aan dat het zijn 7nm-procedé eveneens moet uitstellen. Die node stond aanvankelijk in de planning voor dit jaar, maar zou pas in 2022 of 2023 gereed zijn. Intel gaf toen al aan dat het overweegt om de productie van zijn komende 7nm-videokaarten voor datacenters uit te besteden aan andere halfgeleiderfabrikanten. Intel stelde tijdens een conferentie in 2019 dat de transistordichtheid van zijn 7nm-procedé vergelijkbaar is met de 5nm-nodes van concurrenten. De huidige 10nm-node van Intel is op dat gebied vergelijkbaar met TSMC's 7nm-procedé.