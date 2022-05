Lenovo maakt AR-bril voor weergave vijf virtuele monitoren bij koppeling met pc

Lenovo maakt een nieuwe AR-bril voor zakelijk gebruik. De ThinkReality A3 heeft een Snapdragon XR1-soc en twee 1080p-schermen. Er komt een versie die met pc's verbonden kan worden en dan kunnen er vijf virtuele monitoren in beeld worden gebracht.

De XR1-soc van de Lenovo ThinkReality A3 komt uit 2018 en werd destijds gepresenteerd door Qualcomm als een chip voor relatief goedkope AR-brillen. Lenovo zet de nieuwe AR-bril in de markt als een zakelijke bril, die werknemers op locatie bijvoorbeeld meer schermruimte moet bieden terwijl ze ook nog de omgeving kunnen waarnemen.

De PC Edition van de ThinkReality A3 kan met USB-C worden aangesloten op een laptop of desktop en vervolgens geven de twee 1080p-schermpjes van de bril tot vijf virtuele monitoren weer. Hoe groot het blikveld van de bril is, maakt Lenovo niet bekend in zijn aankondiging.

In de bril zit ook een 8-megapixelcamera met ondersteuning voor 1080p-video. Ook zijn er twee fisheye-camera's aanwezig die de ruimte waarnemen waar de brildrager zich in bevindt, om zo AR-weergave mogelijk te maken.

Versie voor gebruik met smartphones

Lenovo maakt ook een ThinkReality A3 Industrial Edition. Die kan gebruikt worden in combinatie met Motorola-smartphones die minimaal een Snapdragon 800-soc of beter hebben. Ook moet de USB-C-aansluiting van de telefoon DisplayPort-ondersteuning hebben. Volgens Lenovo is deze industriële uitvoering geschikt voor gebruik in fabrieken en labs. Het bedrijf biedt via zijn ThinkReality-platform ook software aan.

De ThinkReality A3 is een aanvulling op Lenovo's AR-ecosysteem. De fabrikant bracht eerder al de ThinkReality A6 uit. Dat is een geavanceerder model met meer sensors, uitbreidbaar geheugen, verwisselbare accu en waveguide optics. Met de A6 concurreert Lenovo met Microsofts HoloLens. Halverwege dit jaar moet de ThinkReality A3 beschikbaar komen. De prijs is niet bekendgemaakt.