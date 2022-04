Facebook begint test met AR-bril

Facebook begint een test met een AR-bril onder de naam Project Aria. De bril heeft een camera en microfoon om data vast te leggen voor onderzoek naar hoe een AR-bril zou moeten werken. Alleen medewerkers van Facebook en partnerbedrijven doen mee aan de test.

De ongeveer 70g wegende AR-bril van Project Aria heeft een 2,5Wh-accu die goed zou moeten zijn voor 1,5 uur opname en 30 uur in stanby staan. De bril draait op een verder onbekende Qualcomm Snapdragon-soc met 4GB en een opslag van 128GB. De bril beschikt over bluetooth 5.0 en WiFi 5. Op gebied van sensors beschikt de bril over gps, barometer, kompas en gyroscoop.

De Aria-bril krijgt een wit ledje om aan te geven dat de bril zijn omgeving opneemt. Bovendien belooft Facebook dat het in de beelden automatisch gezichten en kentekenplaten vervaagt om de privacy te waarborgen.

Opnames gebeuren met een enkele 8-megapixelcamera met een beeldhoek van 110 graden horizontaal en 110 graden verticaal die beeldmateriaal kan maken op 30fps. Voor het bijhouden van handbewegingen van de gebruiker zitten er twee monochrome camera's in met vga-resolutie van 640x480 pixels met 90fps.

De bedoeling is om met de bril een beeld te krijgen van omgevingen, om zo later daar een interface overheen te kunnen leggen. Als voorbeelden noemt Facebook naast navigatie in de bril ook extra informatie over producten in een winkel, het kunnen onthouden waar gebruikers zaken als sleutels hebben laten liggen en meer. Op termijn moet het volgens Facebook mogelijk zijn om producten als tv's en tablets te vervangen voor virtuele varianten die als app draaien op een AR-bril.