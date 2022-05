Facebook bevestigt dit jaar slimme bril zonder augmented reality uit te brengen

Facebook bevestigt dit jaar samen met Ray-Ban een slimme bril uit te brengen. De bril zal, in tegenstelling tot eerder werd gedacht, geen augmentedrealityfuncties hebben. Welke functies de bril wel krijgt, is nog niet duidelijk.

De bril kan draadloos verbonden worden met een smartphone, maar maakt geen gebruik van augmented reality. Welke functionaliteiten de bril precies zal hebben blijft nog onduidelijk. In gesprek met Bloomberg zegt Andrew Bosworth, hoofd van de afdeling AR en VR van Facebook, de bril niet te willen overhypen: "De brillen zijn zeker connected en ze hebben een heleboel functionaliteit, maar welke functionaliteit precies, laten we nog even in het midden". Hij zegt wel nadrukkelijk dat ze de bril geen augmentedrealitybril noemen, maar een 'slimme bril', omdat de bril niet komt met een AR-overlay.

Facebook werkt al langer aan een slimme bril. In 2017 kondigde het bedrijf voor het eerst een AR-bril aan, maar gaf toen aan dat de technologie nog niet ver genoeg gevorderd was. In 2018 bevestigde Facebook te werken aan een augmentedrealitybril. Eind 2019 gaf Bosworth aan bovendien te werken aan een eigen besturingssysteem voor AR-brillen. Daarvoor nam het onder meer Windows NT-ontwikkelaar Mark Locovsky aan.

September vorig jaar kondigde Facebook-ceo Mark Zuckerberg opnieuw een slimme bril aan tijdens Facebook Connect, een conferentie van Facebook Reality Labs, de afdeling van Bosworth, dat ook verantwoordelijk is voor de Quest 2. Ook begon Facebook toen met testen van een AR-bril onder de naam Project Aria. Die bril heeft een 8-megapixecamera en microfoon, weegt ongeveer 70 gram en heeft Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 en beschikt over gps, een barometer, een kompas en gyroscoop.

In dezelfde maand meldde CNBC News op basis van anonieme bronnen dat Facebook van plan is rond 2024 AR-brillen uit te brengen die het bedrijf ziet als vervanger van de huidige smartphone. Die bril moet telefoongesprekken kunnen beantwoorden en voorzien zijn van een klein AR-scherm.